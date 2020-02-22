4 человека погибли в ДТП под Новосибирском

22 Февр. 2020 2020-02-22T06:07:20+03:00

В ДТП погибло четыре человека. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Изменить размер текста: A A

Четыре человек стали жертвами ДТП в Новосибирской области. Трагедия, которая унесла, в том числе, детские жизни, произошла вечером 21 февраля. По данным областного управления МВД, в аварию попали автомобиль Opel Astra и грузовик DAF.

Легковая иномарка ехала по трассе Р-254 «Иртыш» - со стороны Омска в Новосибирск. На территории Убинского района машина вылетела на встречку. Столкновение с грузовиком стало роковым.

- На месте погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Опель Астра». 26-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась в больнице, - сообщает Главное управление МВД России.

За рулем выехавшей на встречную полосу машины был 26-летний мужчина. Почему он совершил такой смертельный маневр, попытаются разобраться сотрудники автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU