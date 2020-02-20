2020-02-20T15:59:39+03:00
Происшествия

«Его позвали помочь»: новосибирец получил условный срок за гибель двух рабочих в траншее

Приговор в законную силу пока не вступил
Никита МАНЬКО
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У одного из погибших остались четверо детейУ одного из погибших остались четверо детейФото: Олег УКЛАДОВ
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Новосибирский инженер получил условный срок за гибель двух рабочих при обрушении траншеи. Напомним, трагедия произошла 27 июня 2019 года во время замены трубопровода по улице 1-й переулок Молодости в Советском районе. Часть работ местные жители решили выполнить сами, а для рытья пригласили машиниста экскаватора с опытом.

Трое местных жителей шли по траншее с лопатами и очищали трубу от земли, когда произошло обрушение стенок котлована: двух местных жителей завалило землей с головой.

Следователи завели уголовное дело на машиниста экскаватора за причинение смерти по неосторожности. Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, на днях суд вынес приговор рабочему.

— Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Раньше он не был знаком с потерпевшими, его попросили помочь и никакие договоры не оформлялись. Родственники не заявляли исков к экскаваторщику, но до сих пор в трауре, — сообщил «КП-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

Советский районный суд назначил 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно, приговор в законную силу не вступил. Раньше машинист эскаватора не был судим, смягчающим обстоятельством стало наличие семьи с двумя детьми.

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По словам местных жителей, это произошло около месяца назад(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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