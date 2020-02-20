2020-02-20T07:16:50+03:00
Происшествия

«Девочке 12 лет, она — в больнице»: пять пассажиров автобуса пострадали в страшном ДТП с грузовиком

Люди госпитализированы с различными травмами
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Под Новосибирском автобус с людьми врезался в грузовик. Фото: ГИБДД НСОПод Новосибирском автобус с людьми врезался в грузовик. Фото: ГИБДД НСО
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Под Новосибирском, в Маслянинском районе, произошло страшное ДТП. Там в среду, 19 февраля, около 12 часов 15 минут на 9 километре автодороги в направлении села Борково произошло столкновение пассажирского автобуса «ПАЗ» и грузового автомобиля «УРАЛ». Они двигались в одну сторону. Предположительно, водитель автобуса не выдержал дистанцию. На фото с места аварии видно, что у автобуса смята передняя часть: разбито лобовое стекло, погнуты стойки, также разбит бампер. В аварии пострадали 5 пассажиров. Они доставлены в больницу с разными травмами. Среди пострадавших — ребенок.

— Переломов у них нет. Ребенку 12 лет, девочка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГИБДД.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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