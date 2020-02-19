Украл 330 тысяч: экс-директора новосибирского завода посадили на 8 лет
В Новосибирске вынесли приговор бывшему директору АО «15-й Центральный автомобильный ремонтный завод». Он и его соучастники получили наказание в виде лишения свободы на по статье за мошенничество. Сам директор осужден на 8 лет, экс-начальник отдела по строительству реконструкции и техническому перевооружению ЦАРЗа — на четыре года, а директор коммерческой компании и генподрядчик водном лице — шесть лет.
— Директора ЦАРЗв обвиняли в хищении средств, которые были выделены на ремонт техники и реконструкцию цеха. Всего, материальный ущерб был оценен в 330 миллионов рублей, — сообщает издание ЧС-ИНФО.
Стоит отметить, что Центральный автомобильный ремонтный завод является одним из ведущих предприятий в стране в области комплексного ремонта, восстановления и модернизации автомобилей УРАЛ, КамАЗ всех модификаций, автомобилей УАЗ, КрАЗ, МТ-ЛБ, а также агрегатов и двигателей для автомобильной техники.
Напомним, ранее в СИЗО был отправлен руководитель 37-летний директор ИГД СО РАН, которого обвиняют в махинациях с коммерческой сделкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU