2020-02-19T08:35:56+03:00
Общество

Стало известно, от чего умерла двухлетняя девочка, выпившая йогурт

Пришли результаты судебно-медицинской экспертизы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Экспертиза установила, отчего умерла двухлетняя девочка, выпившая йогурт.Экспертиза установила, отчего умерла двухлетняя девочка, выпившая йогурт.
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В региональном Минздраве рассказали, почему в детской больнице умерла двухлетняя Аделина. Ее экстренно госпитализировали после того, как дома она выпила йогурт. Сначала врачи подозревали, что у ребенка сахарный диабет. Девочке становилось все хуже, вскоре малышка умерла.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки.

— Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки, — пояснил главный детский хирург в регионе Алексей Грамзин.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что заболевание сходу невозможно диагностировать, повышение уровня сахара в крови не является симптомом патологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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