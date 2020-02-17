В РЖД объяснили, почему не дали лекарств сибирячке во время приступа

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:00:29+03:00

В РЖД прокомментировали случай с сибирячкой, у которой случился серьезный приступ аллергии прямо в поезде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У девушка началась сильная аллергическая реакция после того, как она съела йогурт

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В РЖД прокомментировали случай с сибирячкой, у которой случился серьезный приступ аллергии прямо в поезде. Девушка уверяла, что проводники не могли ей помочь из-за отсутствия в их аптечке необходимых лекарств. Однако, в РЖД сообщили, что подобных медикаментов там и не могло быть, ведь в медукладки в поездах входят только медицинские изделия.

— Комплектация аптечек медицинскими изделиями производится в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 498н от 5 мая 2012 года и контролируется перед каждым отправлением в рейс. В такую аптечку, как правило, входят бинты, шины, лейкопластырь, средство для остановки крови, охлаждающие пакеты и тому подобное. Такой набор, по правилам, присутствует в каждом вагоне, — сообщили в РЖД в ответе на запрос КП-Новосибирск.

В РЖД также подчеркнули, что если кому-либо из пассажиров становится плохо во время поездки, то поезд может внепланово остановиться на ближайшей станции, чтобы дождаться врачей. Как правило, если жизни человека ничего не угрожает, то врачи организуют эстафетное медицинское сопровождение его до пункта назначения. А если состояние пассажира требует срочной госпитализации, то его отвозят в ближайшую больницу.

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Девушка уверяет, что проводники ей не помогли — у них не было нужных лекарств (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU