«У меня начал опухать язык»: из-за йогурта у сибирячки в поезде случился приступ

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:14:48+03:00

Девушка уверяет, что проводники ей не помогли - у них не было нужных лекарств

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Юлия Казанцева возвращалась на поезде из командировки - торопилась на день рождение к сыну. Пока была в дороге, решила съесть йогурт, и очень об этом пожалела.

— Приступов аллергии у меня не было уже больше 6 лет. И тут внезапно начал отекать язык: видимо, реакция пошла на какие-то добавки в йогурте, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Юлия.

Женщина обратилась к проводнице, но лекарств у них не оказалось. Хорошо, что в соседнем купе у пассажиров были нужные препараты, которые помогли снять аллергическую реакцию. Так же экстренно нашел врач, который наблюдал за состоянием Юлии всю дорогу.

— Начальник поезда вызвал скорую на ближайшую станцию. До нее мы ехали 40 минут,- говорит сибирячка.

Прибывшие к поезду медики поставили Юлии укол. От госпитализации она отказалась.

— Я изучала потом этот вопрос. Оказывается, аптечка в поезде есть, но она предусмотрена только на случай аварии на железной дороге, — объясняет женщина. — В ней есть бинты, шины, зеленка, к примеру, а вот обычных лекарств нет.

Корреспонденты КП-Новосибирск по данному факту отправили запрос в РЖД. Мы обязательно опубликуем ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU