2020-02-10T21:14:48+03:00
Общество

«У меня начал опухать язык»: из-за йогурта у сибирячки в поезде случился приступ

Девушка уверяет, что проводники ей не помогли - у них не было нужных лекарств
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Начальник поезда вызвал скорую помощь.Начальник поезда вызвал скорую помощь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Юлия Казанцева возвращалась на поезде из командировки - торопилась на день рождение к сыну. Пока была в дороге, решила съесть йогурт, и очень об этом пожалела.

— Приступов аллергии у меня не было уже больше 6 лет. И тут внезапно начал отекать язык: видимо, реакция пошла на какие-то добавки в йогурте, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Юлия.

Женщина обратилась к проводнице, но лекарств у них не оказалось. Хорошо, что в соседнем купе у пассажиров были нужные препараты, которые помогли снять аллергическую реакцию. Так же экстренно нашел врач, который наблюдал за состоянием Юлии всю дорогу.

— Начальник поезда вызвал скорую на ближайшую станцию. До нее мы ехали 40 минут,- говорит сибирячка.

Прибывшие к поезду медики поставили Юлии укол. От госпитализации она отказалась.

— Я изучала потом этот вопрос. Оказывается, аптечка в поезде есть, но она предусмотрена только на случай аварии на железной дороге, — объясняет женщина. — В ней есть бинты, шины, зеленка, к примеру, а вот обычных лекарств нет.

Корреспонденты КП-Новосибирск по данному факту отправили запрос в РЖД. Мы обязательно опубликуем ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У меня начал опухать язык»: из-за йогурта у сибирячки в поезде случился приступ
Тренер по борьбе прострелил щеку новосибирцу, заступившемуся за девушку
«Она рыдала в суде»: мать получила год колонии за смерть сына в ванной
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистили от снега днем 10 февраля
Стало известно, куда из-за коронавируса госпитализируют пациентов, прилетевших из Китая в Новосибирск
Сибирячка переплатила две тысячи рублей за багаж по вине авиакомпании
Водитель насмерть сбил новосибирца на пешеходном переходе и сбежал
Новосибирцам запретили парковаться по ночам около Заксобрания
Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом
«Сигареты у нас настоящие!»: школьники похвастались видео, как они курят в классе
Новосибирцев зовут посмотреть на Венсана Касселя и помочь больничным клоунам
В жесткой аварии под Новосибирском девушку чуть не убили подушки безопасности
В Новосибирске из-за аварии с фурой собрался «паровозик» из пяти трамваев
Энергетики встретились на ледовой арене в преддверии Дня защитника Отечества
Росстандарт проводит социальную акцию по проверке точности тонометров
«Скоро нельзя будет проехать!»: новосибирцы жалуются на горы мусора по дороге к Горбольнице
«Подманил ее сметанкой»: пугливая лисичка позировала фотографу
В Новосибирске гвардейцы спасли бабушку из горящей квартиры
Не сдал любимую: покалеченный сожительницей сибиряк убеждал медиков, что упал
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» стартует «Сезон праздников»