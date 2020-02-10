«У меня начал опухать язык»: из-за йогурта у сибирячки в поезде случился приступ
Юлия Казанцева возвращалась на поезде из командировки - торопилась на день рождение к сыну. Пока была в дороге, решила съесть йогурт, и очень об этом пожалела.
— Приступов аллергии у меня не было уже больше 6 лет. И тут внезапно начал отекать язык: видимо, реакция пошла на какие-то добавки в йогурте, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Юлия.
Женщина обратилась к проводнице, но лекарств у них не оказалось. Хорошо, что в соседнем купе у пассажиров были нужные препараты, которые помогли снять аллергическую реакцию. Так же экстренно нашел врач, который наблюдал за состоянием Юлии всю дорогу.
— Начальник поезда вызвал скорую на ближайшую станцию. До нее мы ехали 40 минут,- говорит сибирячка.
Прибывшие к поезду медики поставили Юлии укол. От госпитализации она отказалась.
— Я изучала потом этот вопрос. Оказывается, аптечка в поезде есть, но она предусмотрена только на случай аварии на железной дороге, — объясняет женщина. — В ней есть бинты, шины, зеленка, к примеру, а вот обычных лекарств нет.
Корреспонденты КП-Новосибирск по данному факту отправили запрос в РЖД. Мы обязательно опубликуем ответ.
ИСТОЧНИК KP.RU