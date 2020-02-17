Сибиряки за деньги вывозили из страны детей по поддельным документам
Правоохранители раскрыли деятельность членов двух преступных групп, которые создали бизнес по подделке документов для иностранцев. Кроме того, они также незаконно вывозили детей за пределы России.
— На протяжении 2019 года четверо граждан России и один гражданин одной из среднеазиатских республик предоставляли за деньги иностранцам поддельные документы о продлении срока действия патента, на основании которых в дальнейшем им продлевался миграционный учет. Так, в результате их действий, на территории региона незаконно находились более 200 иностранцев. Кроме того, двое фигурантов также вывозили несовершеннолетних за пределы страны по фиктивным нотариально оформленным согласиям, — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Они также незаконно вывозили детей за пределы России. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Пресечь их деятельность удалось пограничному управлению ФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Красноярскому краю.
В отношении троих членов преступной группы было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении еще двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 322 УК России «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о двух сибирячках, организовавших в городе канал незаконной миграции. За определенную плату они с помощью фиктивных бланков временной регистрации и поддельных трудовых договоров устраивали жить территории России граждан из ближнего зарубежья. Всего по подложным документам женщинам удалось легализовать в Новосибирской области свыше 500 мигрантов.
Сибиряки за деньги вывозили из страны детей по поддельным документам.
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ИСТОЧНИК KP.RU