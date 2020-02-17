2020-02-17T17:35:14+03:00
Общество

Сибиряки за деньги вывозили из страны детей по поддельным документам

Кроме того, они создали бизнес по подделке документов для иностранцев
Алена КУЛЕШОВА
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Правоохранители раскрыли деятельность членов двух преступных групп, которые создали бизнес по подделке документов для иностранцев. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.Правоохранители раскрыли деятельность членов двух преступных групп, которые создали бизнес по подделке документов для иностранцев. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
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Правоохранители раскрыли деятельность членов двух преступных групп, которые создали бизнес по подделке документов для иностранцев. Кроме того, они также незаконно вывозили детей за пределы России.

— На протяжении 2019 года четверо граждан России и один гражданин одной из среднеазиатских республик предоставляли за деньги иностранцам поддельные документы о продлении срока действия патента, на основании которых в дальнейшем им продлевался миграционный учет. Так, в результате их действий, на территории региона незаконно находились более 200 иностранцев. Кроме того, двое фигурантов также вывозили несовершеннолетних за пределы страны по фиктивным нотариально оформленным согласиям, — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Они также незаконно вывозили детей за пределы России. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Они также незаконно вывозили детей за пределы России. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Пресечь их деятельность удалось пограничному управлению ФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Красноярскому краю.

В отношении троих членов преступной группы было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении еще двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 322 УК России «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о двух сибирячках, организовавших в городе канал незаконной миграции. За определенную плату они с помощью фиктивных бланков временной регистрации и поддельных трудовых договоров устраивали жить территории России граждан из ближнего зарубежья. Всего по подложным документам женщинам удалось легализовать в Новосибирской области свыше 500 мигрантов.

Сибиряки за деньги вывозили из страны детей по поддельным документам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сибиряки за деньги вывозили из страны детей по поддельным документам
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