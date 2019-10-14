2019-10-14T07:25:28+03:00
Общество

Две сибирячки подделали прописку 500 мигрантам

За это женщины получили наказание в виде условного лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске осудили двух женщин, которые устраивали в стране нелегальных мигрантов.В Новосибирске осудили двух женщин, которые устраивали в стране нелегальных мигрантов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Двух жительниц Новосибирска осудили за организацию незаконной миграции. Лариса Поданева и Анаит Асликян организовали в городе канал незаконной миграции выходцев из стран ближнего зарубежья.

За определенную плату они с помощью фиктивных бланков временной регистрации и поддельных трудовых договоров, они устраивали мигрантов жить на территории Российской Федерации. Всего по подложным документам женщинам удалось легализовать в Новосибирской области свыше 500 мигрантов, среди которых также были те, кто оказался причастен к деятельности объединений экстремистского толка. к деятельности объединений экстремистского толка.

— В августе 2018 года УФСБ в отношении Л. Поданевой и А. Асликян возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц), — сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области — В качестве вещественных доказательств в арендованном ими офисе обнаружены и изъяты различное оборудование, поддельные печати и документы.

Ленинский районный суд города Новосибирска признал женщин виновными в организации незаконной миграции и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Легализованные ими иностранцы, находившиеся в стране с нарушением закона, были привлечены к ответственности и выдворены за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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