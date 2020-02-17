2020-02-17T13:29:46+03:00
Происшествия

Ругался матом: новосибирец устроил дебош в суши-баре

Пьяного посетителя утихомирила охрана
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Пьяного дебошира скрутила охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Пьяного дебошира скрутила охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Большинство правонарушений в прошедшие выходные дни на объектах Агентства Безопасности ГВАРДИЯ совершили лица, находившиеся в нетрезвом состоянии.

14.02.2020г. в 09:18 мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул за столом в пиццерии на ул. Д. Ковальчук. Сотрудники кафе не смогли сами разбудить его и вызвали группу быстрого реагирования. Бойцы ГБР вывели нетрезвого посетителя.

14.02.2020г. в 23:36 тревожную кнопку нажали в суши-баре на ул. Титова. Пьяный мужчина устроил скандал, выражался при этом нецензурной бранью. Прибывшие по тревоге гвардейцы выпроводили дебошира.

15.02.2020г. в 07:26 утра двое изрядно выпивших мужчин в кафе на пр. Дзержинского заказали изготовление пиццы, но оплачивать заказ отказались. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР поговорили с нетрезвыми клиентами, выяснили, что денег у них с собой нет, и выдворили их из заведения.

15.02.2020г. В 03:20 ночи сон сморил нетрезвого посетителя кальянной на Красном проспекте. Прибывшие по вызову бойцы группы быстрого реагирования разбудили мужчину и вывели его на улицу.

16.02.2020г. в 07:52 в пивном магазине на ул. Колхидская трое пьяных мужчин устроили между собой разборку. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала охрану. Подоспевшие бойцы ГБР предотвратили драку, выведя нарушителей общественного порядка на улицу.

В соответствии со ст. 20.21. КоАП РФ появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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