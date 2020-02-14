Молодогвардейцы «Единой России» раздали новосибирцам 20 тысяч медицинских масок

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:46:31+03:00

С 16.00 в пятницу волонтеры-молодогвардейцы встречали горожан в самых людных местах города — у вокзала и станций метро, у торговых центров и в скверах, всего в 20 точках города

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За две недели до этой акции молодогвардейцы провели мониторинг цен на медицинские маски и противовирусные препараты в городских аптеках. И в тех местах, где не было масок, ребята оставляли специальные наклейки.

— Маска — это, скорее, символ, — так рассказывает об идее Василий Носков, руководитель Новосибирского городского штаба ВОО «Молодая гвардия «Единой России». — Мы хотели напомнить горожанам о необходимости заботиться о своем здоровье и, конечно же, лишний раз подчеркнуть, что не нужно поддаваться панике. Ведь использование одноразовой маски снижает вероятность заражения вирусом. Например, молодежь активно носит маски, есть даже мода на этот аксессуар. В общем, Новосибирск вируса не боится!

Вместе с масками молодогвардейцы раздавали горожанам небольшие памятки — листовки, разработанные на основе рекомендаций Минздрава РФ. В них содержится сжатая полезная информация о симптомах вирусной инфекции, элементарных правилах гигиены, соблюдая которые можно существенно снизить риск респираторных заболеваний. В памятках есть и обращение члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», главного врача Новосибирской областной клинической больницы Анатолия Юданова. Анатолий Васильевич подчеркивает:

— Сегодня в регионе не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом нового типа. Поэтому все, что нужно делать новосибирцам, — ответственно относиться к своему здоровью!

Вместе с масками молодогвардейцы раздавали горожанам небольшие памятки — листовки.

В листовках содержится сжатая полезная информация о симптомах вирусной инфекции, элементарных правилах гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU