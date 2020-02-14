2020-02-14T16:13:44+03:00
Происшествия

Кровь хлестала: гимнастка разбила голову о камни во время полета на параплане во Вьетнаме

Девушка без страховки садилась на шпагат, зацепившись за параплан
Алена МАРТЫНОВА
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Полет для девушки закончился ЧП. Фото: личный архив.Полет для девушки закончился ЧП. Фото: личный архив.
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Новосибирский парапланерист Александр Орлов и чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина из Москвы устроили экстремальный полет во Вьетнаме. Подвешенная на параплане девушка исполняла акробатические элементы, держась только за петли. Она уже делала это не в первый раз.

Из-за внезапного шквала ситуация вышла из-под контроля — и приземление едва не закончилось трагедией. Анжела ударилась головой о камни.

— Мы поднялись на 400 метров, как ветер резко усилился — и начал нас сносить спиной вперед на огромной скорости в гору, к кустам и камням, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов. — Когда Анжела упала на камни и отпустилась от строп — я еще немного пролетел и повис на дереве. Думал — всё. Стал кричать: «Анжела, ты жива?». Она сначала не отвечала — очень испугался. Потом слышу ее голос: «Все нормально». Камни там острые очень (мы должны были приземляться на песок) — Анжела ударилась о них затылком. Кровь хлестала — я сделал из своей рубашки давящую повязку. Так и спускалась она, как раненый боец времен Гражданской войны.

Гимнастка сама смогла спуститься с горы. В больнице ей наложили на голову несколько швов.

— Я думала только о том, чтобы не отпускать стропы. Потому что, если отпущу, Сашу унесет в море. Я была противовесом. — поделилась она. — Чувствую себя сейчас хорошо. Уже вернулась в Москву.

Анжела приезжала во Вьетнам на пять дней — ради этого полета. В прошлом году они с Александром установили мировой рекорд: первый полет совершили год назад во Вьетнаме, а потом еще несколько, на большей высоте — в Новосибирске. В октябре Анжела исполняла акробатический номер на параплане вместе со своей напарницей-гимнасткой Натальей Косаревой. До них никто ничего подобного не совершал.

Гимнастка разбила голову о камни во время полета на параплане во Вьетнаме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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