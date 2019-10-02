2019-10-02T09:06:04+03:00
Общество

«До нас никто так не делал»: две гимнастки поднялись на параплане в небо и сели на шпагат

Девушки без страховки и в жуткий холод выполняли сложные элементы
Алена МАРТЫНОВА
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Такой трюк раньше никто не выполнял.Такой трюк раньше никто не выполнял.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Новосибирский парапланерист Александр Орлов поднял на параплане на высоту 600 метров двух гимнасток на стропах. ВЫполнить такой трюк впервые в мире решились чемпионка мира по кольцу и оригинальном снаряде Анжела Кулагина и чемпионка Европы по воздушной силовой атлетике Наталья Косарева. Девушки приехали из Москвы буквально на пару дней — больше они не могли себе позволить в виду плотного соревновательного графика.

Гимнастки специально приехали в Новосибирск из Москвы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гимнастки специально приехали в Новосибирск из Москвы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Александр в России один такой. Он просто лучший, поэтому мы здесь. Мы планировали выполнить в синхроне дуэтную программу на стропах. Мы использовали двухярусную подвеску — я на трехметровых стропах, Наташа — на шестиметровых ниже меня, — рассказала Анжела Кулагина.

Взлетали на аэродроме Бердск Южный. Температура воздуха была не более 8 градусов, а на высоте — около 0. Девушки работали без перчаток и босиком, чтобы было хорошее сцепление. Страховались только руками и ногами за стропы. Тонкие гимнастические костюмы хоть и были утеплены, но практически не защищали девушек от холода и ветра.

Александр Орлов и гимнастки четко продумали каждую деталь полета. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Александр Орлов и гимнастки четко продумали каждую деталь полета.Фото: Алена МАРТЫНОВА

У Натальи это первый опыт работы на большой высоте:

— Раньше я работала на высоте метров 10, не выше. Это очень интересный опыт. И я считаю, если предоставляется такая возможность, надо ею воспользоваться. Когда моя мама прочитала про прошлый полет Анжелы с Сашей, она мне сказала: делай это, когда я уже потеряю рассудок, но то, что сделали ребята, это круто! Поэтому мама узнает о нашем полете уже после, — поделилась Наталья.

Взлететь получилось не с первой попытки. Как объяснил Александр, чтобы параплан взлетел, его вытягивает машина на лебедке тросом, длина которого равна нужной высоте— 600 метров. Набрав высоту, парапланерист отстегивается от лебедки и переходит на управление.

В воздухе девушки были босиком. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В воздухе девушки были босиком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На первом взлете параплан резко дернуло в воздух. Анжелу сорвало с земли — она маятником пролетела и задела трос Натальи. А Наталью в маятнике протащило по земле. Выпускающий инструктор увидел, что девушка ударилась, и закричал по рации «стоп!» В этот момент девушки были уже в воздухе, тяга упала (машина остановилась), вся система качнулась вперед. Я сверху закричал девчонкам спрыгивать — до земли было несколько метров, — рассказал он.

Наталья, спрыгнув на землю, ударилась. Но, переступив через страх, решилась на полет снова.

Взлететь в воздух в таком составе - непростая задача. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Взлететь в воздух в таком составе - непростая задача.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Я не представлял, как будет работать маятник, так как никто никогда до нас не летал, — отметил Александр. — Информации о таких полетах в мире мы не нашли, чтобы люди летели на длинных петлях ниже парапланериста. Дело в том, что параплан устроен таким образом, что весь груз находится в месте, где сидит пилот и пассажир. Тогда система устойчива и надежна. А если пристегнуть еще груз на большом расстоянии, то система начинает работать как многогрузный маятник — и никто не знает, как это работает. Можно только делать, смотреть на видео, анализировать и пытаться избежать ошибок в будущем. Мы — первопроходцы, и на своих ошибках, шишках и граблях набираем этот опыт. Потому что до нас никто так не делал в мире.

Полет состоялся. Правда, девушки не смогли выполнить всю задуманную программу — Наталья запуталась в стропах.

Дух от такого захватывает. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дух от такого захватывает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Будет еще полет и мы исправим все ошибки, — заявила после приземления Анжела.

Напомним, Александр Орлов устроил первый полет с Анжелой Кулагиной во Вьетнаме — тогда их чуть не унесло ветром в море. Затем они повторили полет, но уже с другим снарядом, в Новосибирске.

Две гимнастки поднялись в воздух на параплане и показали опасные трюки.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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