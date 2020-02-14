Стало известно, когда закатают ямы на Октябрьском мосту: ответ вас удивит

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:29:18+03:00

В мэрии рассказали, что дорога пришла в негодность из-за обильных осадков оттепели

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В мэрии Новосибирска прокомментировали жалобы водителей на ямы, из-за которых автомобилисты калечат свои авто.

На выходных там уложат холодный асфальт, а постоянное покрытие появится только весной.

— Просадки дорожного полотна будут ликвидированы по временной схеме с использованием метода укладки холодного асфальта до 17 февраля. С началом положительных температур, ориентировочно — конец апреля, начало мая 2020 года, на данном участке будет уложено постоянное асфальтобетонное покрытие, — ответили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

В администрации объяснили, что неровности на мосту возникли из-за обильных снегопадов и оттепели, которые были в воскресенье, 9 февраля.

Напомним, водители возмутились вырезанному участку асфальта на Октябрьском мосту. Автомобилисты утверждают, что яму не заделывают уже больше недели, а еще там нет предупреждающих знаков, и те, кто вовремя не затормозил, лишается колес на машине. Также на мосту собирается многокилометровые пробки.

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«Вот это неожиданность!»: водители возмутились вырезанному участку асфальта на Октябрьском мосту.

Там нет предупреждающих знаков, водителям приходится резко тормозить, а кто не успел — поплатился колесами. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU