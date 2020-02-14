«Вот это неожиданность!»: водители возмутились вырезанному участку асфальта на Октябрьском мосту

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:52:20+03:00

Там нет предупреждающих знаков, водителям приходится резко тормозить, а кто не успел — поплатился колесами

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На Октябрьском мосту вырезан целый кусок асфальта шириной через все полосы, а длиной примерно 4 метра. Новосибирские водители возмущены тем, что на этом участке нет предупреждающих знаков, приходится резко тормозить, а еще из-за ямы каждый день собирается пробка.

— Перед неожиданно появившимся препятствием автолюбители вынуждены резко сбрасывать скорость, что приводит к аварийным ситуациям, а также, ввиду сильного потока — заторам, растянувшимся в час пик до улицы Кирова, — сообщают водители в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Водители утверждают, что асфальта на том участке моста нет уже несколько дней. Автомобилисты уверены, что Октябрьский мост давно пора закрыть на ремонт.

— Этого асфальта уже неделю там нет, сколько людей там пробили колеса

— Там уже несколько дней затор в обе стороны из-за этого вырезанного куска, и несколько десятков ям.

— Там вообще треш на мосту. Все в ямах!

— Там копали на новогодние праздники. И положили бетонные дорожные плиты, грунт дал усадку после оттепели, и плиты просели.

4-метровая яма создала на мосту пробки.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU