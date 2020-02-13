2020-02-13T05:51:46+03:00
Общество

Видео снимал муж: блогер Денис Путилин заставил красотку раздеться ради 5-тысячной купюры

Известный блогер провел скандальную видео-трасляцию с бегающей по кругу девушкой
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Фото: instagram.com/putilin_off.Фото: instagram.com/putilin_off.
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Инстаграм-блогер Денис Путилин @putilin_off, также известный как Bruno, провел в своем аккаунте эпатажную трансляцию. Он сделал вызов своим подписчикам: тому, кто согласится в одном купальнике пробежать по улице с криками «Когда лето», Bruno пообещал дать денег.

В результате вызов приняла эффектная блондинка. Девушка в черном купальнике бегала перед посетителями кафе с криками «Когда лето?». Перфоманс снимал на видео супруг красотки. Странная пара не осталась незамеченной, молодых людей попросили покинуть заведение. Но старания были оплачены Денисом Путилиным. Он заплатил девушке за смелую выходку 5 тысяч рублей.

Известный блогер эпатируют публику своими заданиями на раздевание уже не впервые. Летом блогер «раздел» людей на улице Никольской, тогда Bruno раздавал не деньги, а обещал поставить лайки в Инстаграме.

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