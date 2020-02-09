«Я тебе телефон разобью об голову»: бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе

9 Февр. 2020 2020-02-09T03:51:53+03:00

Он матерился на кондуктора за то, что она попросила его не пить в салоне. А еще хвалился тем, что избил блогера

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В Новосибирске бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе №5: об этом очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» и выложили видео. Как уверяют подписчики, в салон пьяный мужчина зашел с банкой пива в руках. Из-за этого у экс-помощника депутата и начался конфликт с кондуктором.

- На просьбы кондуктора не пить алкоголь мужчина никак не реагировал: он допил пиво и бросил банку на пол, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». - Кондуктор сделала замечание по этому поводу и услышала в свою сторону только оскорбления и мат.

Но на этом пьяный мужчина не успокоился: когда он заметил, что одна из пассажирок стала снимать его на видео, то подошел к ней и стал угрожать.

- Снимаешь? Я тебе сейчас телефон разобью об голову! – заявил депутат, а потом добавил: - Знаешь, почему не буду? Потому что уголовная ответственность не нужна!

Еще дебошир стал хвалиться, что когда-то избил блогера.

- Да ты набери: бывший помощник депутата избил блогера, - сказал он одной из пассажирок. Такой случай действительно был в 2018 году: новосибирцу Тимуру Ханову разбил нос человек, который представился бывшим помощником депутата Александром Деминым. Тогда конфликт возник во время прямого эфира у сквера мэрии.

На очередной остановке после выпадов пьяного пассажира не выдержал уже водитель автобуса: он потребовал, чтобы дебошир вышел.

- Салон покидаем! – сказал водитель.

- Нет, я выйду на «Октябрьской», - заявил экс-помощник депутата.

Но у водителя разговор был короткий: он сначала вынес на улицу сумку дебошира с ноутбуком, а потом вытолкал и его самого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759634" frameborder="0"></iframe> Бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU