«Я тебе телефон разобью об голову»: бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе
В Новосибирске бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе №5: об этом очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» и выложили видео. Как уверяют подписчики, в салон пьяный мужчина зашел с банкой пива в руках. Из-за этого у экс-помощника депутата и начался конфликт с кондуктором.
- На просьбы кондуктора не пить алкоголь мужчина никак не реагировал: он допил пиво и бросил банку на пол, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». - Кондуктор сделала замечание по этому поводу и услышала в свою сторону только оскорбления и мат.
Но на этом пьяный мужчина не успокоился: когда он заметил, что одна из пассажирок стала снимать его на видео, то подошел к ней и стал угрожать.
- Снимаешь? Я тебе сейчас телефон разобью об голову! – заявил депутат, а потом добавил: - Знаешь, почему не буду? Потому что уголовная ответственность не нужна!
Еще дебошир стал хвалиться, что когда-то избил блогера.
- Да ты набери: бывший помощник депутата избил блогера, - сказал он одной из пассажирок. Такой случай действительно был в 2018 году: новосибирцу Тимуру Ханову разбил нос человек, который представился бывшим помощником депутата Александром Деминым. Тогда конфликт возник во время прямого эфира у сквера мэрии.
На очередной остановке после выпадов пьяного пассажира не выдержал уже водитель автобуса: он потребовал, чтобы дебошир вышел.
- Салон покидаем! – сказал водитель.
- Нет, я выйду на «Октябрьской», - заявил экс-помощник депутата.
Но у водителя разговор был короткий: он сначала вынес на улицу сумку дебошира с ноутбуком, а потом вытолкал и его самого.
Бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе.
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ИСТОЧНИК KP.RU