2020-02-08T09:19:09+03:00
Общество

«Это дорога смерти»: женщина погибла в ДТП с маршруткой в Новосибирске

Еще четверых человек увезли в больницу
Никита МАНЬКО
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Очевидцы помогали вытащить зажатых в авто.Очевидцы помогали вытащить зажатых в авто.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Трагедия произошла под путепроводом на Пашинском шоссе. По данным подписчиков «АСТ-54» «ВКонтакте», 8 февраля внедорожник Honda CR-V двигался со стороны Пашино в Новосибирск, но внезапно вылетел из колеи. Водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку Ford Tranzit маршрута №73. От удара микроавтобус вылетел в сугроб.

Затем внедорожник отбросило в седан Nissan Almera, обе машины получили критические повреждения. Очевидцы ДТП пришли на помощь зажатым в автомобилях людям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, от полученных травм пассажирка Honda CR-V погибла на месте аварии. Водитель и другая женщина получили травмы: их и двух пассажирок маршрутного такси также доставили в больницу.

В произошедшей аварии новосибирские водители винят колею, плохую очистку дорог и высокую аварийность места, где произошло ДТП.

- Это дорога смерти,- написал подписчик «АСТ-54» Юрий Бакушев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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