Новосибирец сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и сбежал
Новосибирский водитель сбил ребенкана пешеходном переходе возле здания по адресу Ипподромская, 45 и попытался скрыться с места ДТП — теперь ему грозит уголовное дело.
Как стало известно КП-Новосибирск, 7 февраля около 22:00 восьмилетняя девочка переходила дорогу вместе с родителями, а водитель не пропустил семью на пешеходном переходе. Девочка получила перелом носа — травму средней степени тяжести.
Водитель Toyota Carib попытался скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан экипажем ДПС, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Теперь подицейксим предстоит разобраться во всех обстоятельствах случчившейся аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU