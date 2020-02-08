Новосибирец сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и сбежал

8 Февр. 2020 2020-02-08T06:13:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирский водитель сбил ребенкана пешеходном переходе возле здания по адресу Ипподромская, 45 и попытался скрыться с места ДТП — теперь ему грозит уголовное дело.

Как стало известно КП-Новосибирск, 7 февраля около 22:00 восьмилетняя девочка переходила дорогу вместе с родителями, а водитель не пропустил семью на пешеходном переходе. Девочка получила перелом носа — травму средней степени тяжести.

Водитель Toyota Carib попытался скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан экипажем ДПС, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Теперь подицейксим предстоит разобраться во всех обстоятельствах случчившейся аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его оттуда еле извлекли»: машину субариста раздавил «КамАЗ»

Автомобилисты утверждают, что виной всему колея, и это уже не первое жуткое ДТП на этом участке дороги. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU