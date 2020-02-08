2020-02-08T06:13:03+03:00
Общество

Новосибирец сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и сбежал

Инспекторы ГИБДД задержали мужчину по горячим следам
Никита МАНЬКО
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Водитель попытался сбежать с места ДТП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НовосибирскуВодитель попытался сбежать с места ДТП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску
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Новосибирский водитель сбил ребенкана пешеходном переходе возле здания по адресу Ипподромская, 45 и попытался скрыться с места ДТП — теперь ему грозит уголовное дело.

Как стало известно КП-Новосибирск, 7 февраля около 22:00 восьмилетняя девочка переходила дорогу вместе с родителями, а водитель не пропустил семью на пешеходном переходе. Девочка получила перелом носа — травму средней степени тяжести.

Водитель Toyota Carib попытался скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан экипажем ДПС, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Теперь подицейксим предстоит разобраться во всех обстоятельствах случчившейся аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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