«Его оттуда еле извлекли»: машину субариста раздавил «КамАЗ»

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:24:53+03:00

Автомобилисты утверждают, что виной всему колея, и это уже не первое жуткое ДТП на этом участке дороги

Изменить размер текста: A A

Под Новосибирском, на Пашинском шоссе, произошла жуткая авария. Кроссовер «Subaru Forester» врезался лоб в лоб с «КамАЗом». Под колесами огромного грузовика оказалась вся передняя часть машины. По словам очевидцев, зрелище жуткое. Как рассказали автомобилисты КП-Новосибирск, в ДТП пострадал водитель: его состояние тяжелое.

Как сообщают автомобилисты, которые пытались оказать пострадавшему новосибирцу первую помощь, он был без сознания.

КамАЗ раздавил переднюю часть кроссовера.

— Авария произошла за несколько авто до меня, но девушка, которая ехала за КамАЗом, сказала абсолютно точно, что он ехал обычно, и вдруг его выкинуло на грузовик. Она потом это и ДПС подтвердила, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Ч. — Я помогала, чем могла, потому что медик, фельдшер «скорой» — молодец, оперативно все сделал, он ограничен был в доступе из-за повреждений машины. Водитель в тяжелом состоянии. Меня задело, что все ехали и снимали, но почти никто не остановился помочь.

Водители, которые ехали за «Subaru» утверждают, что мужчину внезапно выкинуло на КамАЗ. Автомобилисты жалуются, что на той дороге опасная колея.

Водитель в тяжелом состоянии.

В январе на том же месте разбилась девушка Мария Новак, сибирячка чудом осталась жива.

— 22 января там же разбилась, просто с колеи выкинуло на встречную «ГАЗЕЛЬ». Мне тогда сказали, что я в рубашке родилась, — рассказала Мария Новак.

Сейчас девушка пытается узнать имя пострадавшего парня, чтобы, когда он поправится, вместе подать жалобу на дорожников, привлечь внимание к опасному участку дороги, который чуть было не унес две жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU