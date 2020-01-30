«Детей на улицу не пускать»: сибиряков напугали сообщением о стае волков

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:20:01+03:00

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В соцсети, как вирус, распространяется документ, якобы подписанный представителем Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Татарского района. Это сообщение серьезно напугало местных жителей. В документе говорится, что от некой жительницы поступило сообщение о стае волков.

— 27 января на окраине деревни Евгеньевки была замечена стая волков. Об этом было доложено в дежурную часть МО МВД России «Татарский», а также в охотсообщество «Биоланд. Просим вас распространить эту информацию по школьным учреждениям Татарского района, ограничить самостоятельные прогулки детей, запретить походы на рыбалку, провести разъяснительные работы с родителями, — говорится в сообщении, адресованному руководителю управления образования администрации Татарского района.

Районная администрация опровергла эту информацию. Соответствующий документ также «гуляет» по соцсети.

Людей переполошил липовый документы, подписанный представителем ЕДДС. Фото: соцсети

Но напуганные люди не унимались, они сняли на видео, как по городу прогуливается животное, похожее на волка, и никак не реагирует на людей. Об этом написал в «Фейсбуке» руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Он прикрепил к посту видео.

Теперь уже руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Петр Гога заявил, что это неправда.

— Заместитель главы администрации Татарска уже опроверг информацию. Это не волк, а собака, похожая на волка. Сейчас они собираются в стаи и бегают, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск руководитель департамента Петр Витальевич Гога.

Районная администрация опровергла страшную новость. Фото: соцсети

Позже Ростислав Антонов написал на своей странице в Фейсбуке, что созвонился с администрацией Татарского района. Скорее всего, видео снято в другом месте.

— Скорее всего, это произошло в Казахстане, где, действительно, в этом году отмечается большое количество этих опасных зверей, — пояснил общественник.

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Местные жители рассказали о случившемся в соцсетях. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU