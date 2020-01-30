«Детей на улицу не пускать»: сибиряков напугали сообщением о стае волков
В соцсети, как вирус, распространяется документ, якобы подписанный представителем Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Татарского района. Это сообщение серьезно напугало местных жителей. В документе говорится, что от некой жительницы поступило сообщение о стае волков.
— 27 января на окраине деревни Евгеньевки была замечена стая волков. Об этом было доложено в дежурную часть МО МВД России «Татарский», а также в охотсообщество «Биоланд. Просим вас распространить эту информацию по школьным учреждениям Татарского района, ограничить самостоятельные прогулки детей, запретить походы на рыбалку, провести разъяснительные работы с родителями, — говорится в сообщении, адресованному руководителю управления образования администрации Татарского района.
Районная администрация опровергла эту информацию. Соответствующий документ также «гуляет» по соцсети.
Людей переполошил липовый документы, подписанный представителем ЕДДС. Фото: соцсети
Но напуганные люди не унимались, они сняли на видео, как по городу прогуливается животное, похожее на волка, и никак не реагирует на людей. Об этом написал в «Фейсбуке» руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Он прикрепил к посту видео.
Теперь уже руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Петр Гога заявил, что это неправда.
— Заместитель главы администрации Татарска уже опроверг информацию. Это не волк, а собака, похожая на волка. Сейчас они собираются в стаи и бегают, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск руководитель департамента Петр Витальевич Гога.
Районная администрация опровергла страшную новость. Фото: соцсети
Позже Ростислав Антонов написал на своей странице в Фейсбуке, что созвонился с администрацией Татарского района. Скорее всего, видео снято в другом месте.
— Скорее всего, это произошло в Казахстане, где, действительно, в этом году отмечается большое количество этих опасных зверей, — пояснил общественник.
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ИСТОЧНИК KP.RU