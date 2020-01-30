Думали, что волк: огромная серая собака перепугала сибиряков
В четверг, 30 января, жители Татарска увидели в городе животное, похожее на волка. Оно гуляло прямо посреди улиц, но никак не реагировало на людей и не намеревалось нападать.
— Прислали в WhatsApp. Говорят, у нас в Татарске природа как никогда приблизилась к человеку, почти что единение наблюдаем, — написал в «Фейсбуке» руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Он прикрепил к посту видео.
Однако в департаменте по охране животного мира Новосибирской области сказали, что люди зря развели панику.
— Заместитель главы администрации Татарска уже опроверг информацию. Это не волк, а собака, похожая на волка. Сейчас они собираются в стаи и бегают, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск руководитель департамента Петр Витальевич Гога.
Думали, что волк: огромная серая собака перепугала сибиряков.
ИСТОЧНИК KP.RU