Хочет обратно: бывший главный следователь полиции из Новосибирка подал в суд на МВД из-за увольнения

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:12:04+03:00

Экс-начальник главного следственного управления по Новосибирской области судится с МВД из-за своего увольнения. Фото: 54.мвд.рф.

Судебное заседание по этому делу назначено на 30 января

Изменить размер текста: A A

Экс-начальник главного следственного управления по Новосибирской области Андрей Павлович Неупокоев судится с МВД из-за своего увольнения. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции города Москвы. Займется этим делом Замоскворецкий районный суд.

— Категория дела — о признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы, — сообщается на сайте.

Дело поступило в суд 26 сентября 2019 года. Судебное заседание назначено на 11 утра 30 января 2020 года.

Напомним, от своей должности генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев, был освобожден указом президента РФ Владимира Путина. КП-Новосибирск писали об этом в октябре 2019 года. Занимал он свою должность с марта 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Указом президента: Путин уволил главного следователя новосибирской полиции

Заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев уволен с должности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU