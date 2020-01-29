2020-01-29T15:12:04+03:00
Общество

Хочет обратно: бывший главный следователь полиции из Новосибирка подал в суд на МВД из-за увольнения

Судебное заседание по этому делу назначено на 30 января
Алена КУЛЕШОВА
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Экс-начальник главного следственного управления по Новосибирской области судится с МВД из-за своего увольнения. Фото: 54.мвд.рф.Экс-начальник главного следственного управления по Новосибирской области судится с МВД из-за своего увольнения. Фото: 54.мвд.рф.
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Экс-начальник главного следственного управления по Новосибирской области Андрей Павлович Неупокоев судится с МВД из-за своего увольнения. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции города Москвы. Займется этим делом Замоскворецкий районный суд.

— Категория дела — о признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы, — сообщается на сайте.

Дело поступило в суд 26 сентября 2019 года. Судебное заседание назначено на 11 утра 30 января 2020 года.

Напомним, от своей должности генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев, был освобожден указом президента РФ Владимира Путина. КП-Новосибирск писали об этом в октябре 2019 года. Занимал он свою должность с марта 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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