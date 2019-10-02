2019-10-02T08:10:47+03:00
Общество

Указом президента: Путин уволил главного следователя новосибирской полиции

Заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев уволен с должности
Надежда ЯРКОВА
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Андрей Неупокоев занимал должность замначальника ГУ МВД по Новосибирской области с 2017 года. Фото: 54.мвд.рф.Андрей Неупокоев занимал должность замначальника ГУ МВД по Новосибирской области с 2017 года. Фото: 54.мвд.рф.
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Указом президента РФ Владимира Путина от занимаемой должности освободить генерал-майора юстиции Андрея Павловича Неупокоева, руководителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области- начальника главного следственного управления. Копия документа появилась на телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ».

При этом на сайте областного МВД Неупокоев пока значится.

— У нас пока об этом никакой информации нет, — прокомментировали КПНовосибирск в полиции.

По некоторым данным, увольнение Неупокоева может быть связано со служебной проверкой в ведомстве.

Добавим, что Андрей Неупокоев занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника главного следственного управления с марта 2017 года. Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2018 года ему было присвоено специальное звание генерал-майор юстиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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