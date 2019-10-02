Указом президента: Путин уволил главного следователя новосибирской полиции
Указом президента РФ Владимира Путина от занимаемой должности освободить генерал-майора юстиции Андрея Павловича Неупокоева, руководителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области- начальника главного следственного управления. Копия документа появилась на телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ».
При этом на сайте областного МВД Неупокоев пока значится.
— У нас пока об этом никакой информации нет, — прокомментировали КП — Новосибирск в полиции.
По некоторым данным, увольнение Неупокоева может быть связано со служебной проверкой в ведомстве.
Добавим, что Андрей Неупокоев занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника главного следственного управления с марта 2017 года. Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2018 года ему было присвоено специальное звание генерал-майор юстиции.
ИСТОЧНИК KP.RU