2020-01-29T15:40:14+03:00
Общество

Директора управляющей компании обвинили в хищении 6 миллионов рублей - теперь он дворник

Карьерист винит во всех бедах молодую юристку из Москвы — якобы она неофициально управляла организацией
Никита МАНЬКО
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Молодая юристка приказывала испуганному директору, говорил он на судеМолодая юристка приказывала испуганному директору, говорил он на судеФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным следствия, директор новосибирских УК «Дзержинец» и ЗАО «МКС-Новосибирск» Игорь Лапекин перечислил миллионы жильцов на счета подставных организаций. Подсудимый утверждает, что не виноват — якобы боялся ослушаться «серого кардинала» на должности юриста из Москвы. Суд потребовал возместить более 6 миллионов, собранных из взносов жителей и приговорил к году исправительных работ.

Директор новосибирского офиса сети компаний «МКС» перечислил в ООО «Меридиан» и ООО ТД «Оникс» деньги за услуги по содержанию жилья, хотя фактически этим занималось местное ЖЭУ.

УК «Дзержинец» и ЗАО «МКС-Новосибирск» являются подразделениями московского холдинга «Мой коммунальный стандарт». Бывший новосибирский директор отказался признать вину и обвинил во всем «москвичей».

— Обвиняемый утверждал, что акционеры холдинга представили ему молодую сотрудницу из Москвы как неофициального руководителя и представителя их интересов. Якобы по ее указаниям он подписал договоры с фиктивными фирмами. Сама девушка официально была трудоустроена юристом и сказала, что не требовала подписать договоры, а только оказывала юридическую помощь, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Каринэ Федичева.

Похищенные 6 миллионов составляли около 10% бюджетов двух УК, сформированных из денег собственников на содержание жилья, уточнили в прокуратуре. Суд потребовал возместить ущерб и приговорил Лапекина к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в счет государства.

Сам Игорь Лапекин не стал комментировать дело. Приговор в законную силу не вступил, подсудимый намерен обжаловать его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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