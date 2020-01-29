Под Новосибирском пенсионер на ретроавто насмерть сбил бабушку

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:54:39+03:00

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Рано утром в среду, 29 января, в поселке Инской Тогучинского района случилось ДТП. Около 7 часов утра 85-летний мужчина ехал по поселку на старом внедорожнике «ГАЗ-69». Напротив дома 1 по улице Транспортная он наехал на 69-летнюю бабушку: женщина шла вдоль обочины навстречу машине. От полученных травм пенсионерка умерла. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. В отделении ГИБДД МВД России по Тогучинскому району пока не разглашают подробности ДТП.

— Неизвестно, как водитель не смог заметить пешехода. Подробности выясняем еще, — ответили КП-Новосибирск в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Напомним, во вторник, 28 января, в Первомайском районе Новосибирска водитель иномарки сбил мужчину. До приезда врачей он лежал на дороге без сознания. Предположительно пешеход хотел проскочить, но не получилось. Новосибирцы удивились решению мужчины, ведь там, где его сбили, оживленный участок дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU