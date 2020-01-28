2020-01-28T15:22:01+03:00
Происшествия

«Пытался проскочить»: сибиряк сбил мужчину, который переходил дорогу

Пострадавшего доставили в больницу
Алена КУЛЕШОВА
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В Первомайском районе Новосибирска водитель иномарки сбил пешехода. Фото: "АСТ-54"В Первомайском районе Новосибирска водитель иномарки сбил пешехода. Фото: "АСТ-54"
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Днем 28 января в Первомайском районе Новосибирска водитель иномарки сбил пешехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

— Сегодня около трех часов дня 33-летний водитель автомобиля Suzuki Vitara ехал по Старому шоссе со стороны улицы Одоевская в сторону улицы Алдановская. У дома номер 71 он сбил пешехода, который переходил улицу слева направо, предположительно вне зоны пешеходного перехода, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Пострадавшего в результате ДТП мужчину отвезли в больницу. О его травмах пока ничего не известно. На месте произошедшей аварии работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Информация о случившемся появилась также и в соцсетях. В комментариях под постом в паблике Вконтакте «АСТ-54» сибиряки пишут о том, что если пассажир действительно переходил улицу в неположенном месте, то удивляться произошедшему не стоит:

— Пытался проскочить.

— Там и по светофору переходить страшно, а уж без него совсем нельзя.

Куда только смотрел пешеход? — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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