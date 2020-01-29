2020-01-29T03:28:55+03:00
Общество

«Тварь, пристрелю твоих детей»: ухажер сбежал от сибирячки с 1,5 миллионами и угрожает расправой ее семье

Женщина решила уехать с сыновьями из области
Татьяна СОЛОВОВА
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Лиза уверяет, что бывший ей угрожает. Фото: личный архив.Лиза уверяет, что бывший ей угрожает. Фото: личный архив.
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История с парнем из интернета, ради которого беременная сибирячка Лиза продала квартиру, а потом осталась без жилья и денег, получила не самое приятное продолжение. Если изначально он бросил девушку прямо перед родами и сбежал с 1,5 миллионами, лишь изредка возвращая часть денег, то теперь на Лизу обрушились угрозы.

Лиза сейчас сама растит двух сыновей. Фото: личный архив.

Лиза сейчас сама растит двух сыновей. Фото: личный архив.

Перепуганная Лиза, которая в одиночку растит двух сыновей, прислала в редакцию КП-Новосибирск сообщение от бывшего ухажера:

- Тварь, я приеду – пристрелю твоих детей, - написал он.

Артем уверяет, что выплачивает долг. Фото: личный архив.

Артем уверяет, что выплачивает долг. Фото: личный архив.

Сибирячка решила не дожидаться приезда экс-ухажера в Новосибирск, чтобы не дать ему возможность осуществить угрозу. Она боится, что бывший сожитель причинит вред обоим ее сыновьям – ребенку от первого брака и сыну, которого она родила от самого экс-бойфренда.

- Я утром из области уезжаю, - написала в сообщении корреспондентам КП-Новосибирск сибирячка и пообещала выйти на связь..

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Потом женщина узнала, что таких, как она, у него было минимум две: и обе женщины отдавали ему деньги и верили, что у них - семья (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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