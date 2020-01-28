«От мужиков теперь шарахаюсь»: беременная сибирячка продала ради парня с сайта знакомств квартиру, а он сбежал

39-летняя Лиза* - мама двух сыновей. Младшему сейчас 2,5 года, сибирячка уверяет: из-за его папы она осталась без крыши над головой. Ухажер, с которым она стала встречаться после развода с первым мужем, сбежал от нее с 1,5 миллиона рублей и теперь гастролирует по всей стране в поисках новых невест. Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с героями этой истории.

Лиза сейчас сама растит двух сыновей. Фото: личный архив.

«ОН ХОТЕЛ СЫНА»

- Мы с Артемом начали переписываться на сайте знакомств в 2016 году. На тот момент я была уже шесть лет в разводе с первым мужем, воспитывала 16-летнего сына. Работала диспетчером в такси. Отношения с другими мужчинами не складывались, а Артему я поверила на свою голову, - рассказала КП-Новосибирск Лиза. - Первый написал мне, что я очень красивая, и спросил, можно ли пригласить меня попить кофе. Рассказывал, что рос в детдоме, всего добился сам. Мол, бизнесмен, родом из Ростова, в разводе, собирается открыть автомойку. Впервые мы встретились через три дня после начала переписки, стали жить вместе через два месяца: он переехал в мою двухкомнатную квартиру.

В поведении благоверного была только одна странность, которой Лиза тогда не придала значения.

- Он никогда не фотографировался вместе со мной. Даже когда был мой день рождения, и мы отмечали его вместе с друзьями. Он тогда чуть руки не выкрутил моей подруге, которая решила нас просто сфотографировать. Телефон у нее забрал, чтобы снимки удалить, - вспоминает Лиза.

Вскоре Лиза узнала, что она - беременна. Обрадовалась: мужчина есть, а значит, и поддержка будет.

- Он очень хотел сына. В это время Артем как раз уехал - якобы в Москву, за машинами, чтобы больше заработать. Где он был на самом деле, я до сих пор не знаю. И когда я ему писала: «Мы точно будем рожать?», потому что понимала, что такое - растить ребенка, и очень переживала, - он отвечал, что ребенок ему нужен, - говорит женщина.

Артем уверял Лизу, что хочет быть с ней и сыном. Фото: личный архив.

«БРОСИЛ ПЕРЕД РОДАМИ»

И вот спустя еще несколько недель ухажер начал жаловаться беременной Лизе: мол, с автомойкой бизнес прогорел, и он должен крупную сумму - 1,5 миллиона рублей.

- Он умеет красиво говорить: когда ему что-то нужно, он делает щенячьи глаза, и просто невозможно ему не поверить, - объясняет свою доверчивость сибирячка. - Весь такой бедный-несчастный. Уверял, что ему нужно отдать долг, иначе на него заведут дело.

Чтобы помочь Артему, сибирячка продала свою квартиру и отдала отцу своего будущего ребенка 1,5 миллиона рублей:

- Он очень торопился - поэтому так дешево и продали квартиру.

Договорились, что, пока жених не вернет деньги или не купит Лизе и ребенку новое жилье, он будет снимать ей квартиру.

- Первое время так и было - примерно полгода, - продолжает Лиза. - А когда он вернулся из очередной поездки в Москву, сказал, что денег нет, и помахал мне ручкой. Уехал обратно в столицу. Оказалось, у него там уже была жена. А я осталась одна на девятом месяце беременности…

Подавать заявление в полицию на бывшего Лиза не стала: говорит, не до того было. Надо было решать, где и на что жить после родов. Сибирячке помогла сестра, сейчас Лиза живет у нее:

- Записывать на этого человека ребенка я не стала: у него есть судимость за тяжкие телесные повреждения - говорил, что просто по молодости подрался и не рассчитал силу удара. А портить сыну жизнь я не хотела. Требовать алименты тоже не стала: для него этого ребенка просто нет.

Правда, однажды Артем ребенка все-таки увидел. Он написал: «Прости, хочу быть только с тобой и сыном». И Лиза сдалась:

- Я тогда еще на что-то надеялась, думала, он все поймет, мы станем семьей. Мы приехали к нему на квартиру, но, видимо, маленький ребенок ему быстро надоел. Он сказал, что у него самолет, и мы уехали. Больше мы не виделись.

А что с долгом? Лиза старалась решить вопрос миром: согласилась, чтобы каждый месяц Артем возвращал ей по 50 тысяч рублей.

- Но за все это время (прошло три года) он отдал мне только 580 тысяч, и то я ему по 300 раз звонила, и это не преувеличение, - жалуется Лиза.

Что отвечал Артем на ее просьбы и требования? Присылал ей голосовые сообщения:

- Мне сейчас плохо с похмелья, встать не могу.

- Веди себя как девушка - тогда и отношение будет соответствующее…

Катя познакомилась с Артемом, когда продавала квартиру. Фото: личный архив.

«КАК ОТДАЛА ЕМУ ДЕНЬГИ - ДО СИХ ПОР НЕ ПОЙМУ»

Без денег и жилья осталась и еще одна бывшая Артема - Катя. Познакомились они в Балашихе, девушка тогда продавала свою квартиру.

- Он пришел ко мне как покупатель квартиры, даже задаток отдал. А потом сказал, что с бизнесом проблемы и денег нет. Но мы стали общаться, встречаться, нашли другую покупательницу на квартиру. Он был на сделке, - делится с КП-Новосибирск Екатерина.

Артем стал помогать Кате искать новое жилье. Они присмотрели участок с домом, и тут он заявил: за участок надо срочно рассчитаться, чтобы другие покупатели не успели перехватить выгодное предложение.

- Я не знаю, в какой момент и почему я решила отдать ему деньги - все 1,9 миллиона наличкой, что мы выручили за квартиру! Я была с ночной смены, поверила ему. А потом он сказал, что сделка не состоялась, и не вернулся. Я просила его вернуть деньги, но он этого так не сделал, - вздыхает Катя.

Опять же началась тягомотина с бесконечными звонками и переписками. Кате удалось выбить миллион рублей, но 900 тысяч Артем так и не вернул. Девушка писала заявление в полицию. Но там дело не заводят, говорят: он же пытается расплатиться, а значит, не мошенник.

- Не верьте ему! Каждое его слово - это вранье, - предупреждает Катя других девушек.

Артем уверяет, что выплачивает долг. Фото: личный архив.

«ОНА ПЬЯНИЦА, ОТ КОГО РЕБЕНОК - НЕ ЗНАЮ»

А что же Артем? Сейчас он занимается тем, что пригоняет машины из других регионов. Помимо сына у него есть бывшая жена и взрослая дочь. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось дозвониться до мужчины.

- Лиза обвиняет вас в том, что вы сбежали от нее с 1,5 миллиона рублей и оставили ее без квартиры. Что скажете?

- Какие квартиры? Что за выдумки? У нее есть расписка, по которой я выплачиваю долг: каждый месяц она получает 30 - 50 тысяч. Вы видели расписку?

- Видели. (Расписка действительно есть в распоряжении КП-Новосибирск. - Прим. ред.).

- Так вот, как подходит 25-е число месяца, она начинает выносить мне мозг, в соцсетях меня позорит: мои фото и фото моей бывшей жены и дочки с матами выставляет.

- А как же ребенок? Будете с ним общаться?

- Я не собираюсь с ним видеться! Зачем? Я знать не знаю, от кого он! Расстался я с ней, после того как застал ее выпивающей в компании двух мужиков. Тогда я ее бросил. А сейчас она старается притянуть меня к себе этим ребенком, но я с ней жить не буду.

Весь этот диалог мы передали Лизе - сибирячка заверила нас, что ничего такого и близко не было. И скинула скрин записи, где Артем пишет, что хочет быть с ней и сыном…

- У меня нет слов. Я после него просто шарахаюсь ото всех - не то чтобы с кем-то пытаться строить отношения, - призналась сибирячка.