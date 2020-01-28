«Ее нашли дети, побежали к охране»: соседи рассказали об убитой беременной в подъезде

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:37:32+03:00

По словам местных жителей, ходили слухи о том, что возможной причиной случившегося мог стать любовный треугольник.

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Соседи зверски убитой в подъезде дома в Октябрьском районе беременной девушки утверждают, что ее, истекающую кровью, нашли в подъезде дети, которые потом рассказали об этом охране. Так же, по словам местных жителей, ходили слухи о том, что возможной причиной случившегося мог стать любовный треугольник.

— Мы с ней особо не общались, но во дворе часто встречались. Во дворе ходят слухи, что там был какой-то любовный треугольник между ними, — цитирует слова местных жителей инстаграм-канал «Сводка 54». — Судя по камерам подъезда, ее нашли дети и побежали к охране потом. А кто уже вызвал скорую, не знаю.

Напомним, 28 января, на беременную сибирячку напал мужчина с ножом. Из-за многочисленных ранений, девушка и ребенок не выжили. Как стало известно КП-Новосибирск, убийца был сожителем девушки. Правоохранителям уже удалось задержать его в Омске.

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ИСТОЧНИК KP.RU