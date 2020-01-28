Врачи рассказали о последних минутах жизни беременной девушки, зарезанной бывшим парнем

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:35:02+03:00

За жизнь сибирячки боролись в горбольнице №1, но ни мать, ни ребенка спасти не удалось...

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Стали известны страшные подробности гибели беременной девушки, зарезанной ее бывшим сожителем на Кирова, 25 в Новосибиске. Напомним, мужчина подкараулил Наталю Ч. возле лифта. Как рассказал КП-Новосибирск источник, когда приехали врачи «Скорой помощи», раненая сибирячка была еще в сознании. Она даже смогла назвать свою фамилию, сказать, что находится на 32-33 недели беременности. - Состояние у нее было краснее тяжелое, - коротко прокомментировала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач станции «Скорой помощи». Наталью Ч. доставили в горбольницу №1. Наши источники сообщают, что у женщины были множественные ножевые ранения. - Нападавший бил ножом в грудь и живот. Нож повредил легкое, печень, крупные сосуды. При таких ранениях в 98% случае спасти человека просто невозможно, - прокомментировал КП-Новосибирск источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU