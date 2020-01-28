«Прям бойцы ММА!»: соцсети рассмешила драка водителей на дороге
Дорожный конфликт на улице Ипподромской в Новосибирске снял на видео один из очевидцев. Ролик опубликовали в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Все случилось вечером во вторник, 28 января неподалеку от перекрестка с улицей Военной. В кулачном поединке сошлись водители кроссовера Mitsubishi Pajero и грузовой ГАЗели. Как оказалось, автомобилисты по-разному понимают правила дорожного движения.
Мимо проезжающие сибиряки немного понаблюдали за дракой, а когда автомобилисты начали валяться по проезжей части, держа друг друга за грудки, решили их разнять.
Удалось ли оппонентам в конечном итоге убедить друг друга в своей правоте, осталось неизвестным.
Потасовка рассмешила подписчиков паблика. Одни их сравнили с бойцами ММА. Другие взывали к здравомыслию водителей.
— Двадцать первый век, цивилизованная страна. Некрасиво, господа. Будьте добрее, у нас в жизни и так много зла и ненависти.
Напомним, ранее двое водителей, мужчина и женщина, чуть не подрались из-за того, кто займет пустое парковочное место. По мнению психолога, в подобных конфликтах люди дают себе разрядку от накопившегося негатива.
— Думаю, это накопительный эффект злости, несчастья в душе, когда ты хочешь свое состояние выместить на человека. Часто мы себя сдерживаем в чем-то: на работе не можем перечить начальству, дома — портить настроение близким. Потому люди часто ссорятся в очередях или на дороге, — пояснила КП-Новосибирск психотерапевт Инна Чудинова.
В Новосибирске драка водителей на дороге позабавила соцсети.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU