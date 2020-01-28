«Прям бойцы ММА!»: соцсети рассмешила драка водителей на дороге

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:19:31+03:00

Потасовку снял один из автомобилистов, а психолог объяснил, почему мужики выясняют отношения с помощью кулаков

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Дорожный конфликт на улице Ипподромской в Новосибирске снял на видео один из очевидцев. Ролик опубликовали в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Все случилось вечером во вторник, 28 января неподалеку от перекрестка с улицей Военной. В кулачном поединке сошлись водители кроссовера Mitsubishi Pajero и грузовой ГАЗели. Как оказалось, автомобилисты по-разному понимают правила дорожного движения.

Мимо проезжающие сибиряки немного понаблюдали за дракой, а когда автомобилисты начали валяться по проезжей части, держа друг друга за грудки, решили их разнять.

Удалось ли оппонентам в конечном итоге убедить друг друга в своей правоте, осталось неизвестным.

Потасовка рассмешила подписчиков паблика. Одни их сравнили с бойцами ММА. Другие взывали к здравомыслию водителей.

— Двадцать первый век, цивилизованная страна. Некрасиво, господа. Будьте добрее, у нас в жизни и так много зла и ненависти.

Напомним, ранее двое водителей, мужчина и женщина, чуть не подрались из-за того, кто займет пустое парковочное место. По мнению психолога, в подобных конфликтах люди дают себе разрядку от накопившегося негатива.

— Думаю, это накопительный эффект злости, несчастья в душе, когда ты хочешь свое состояние выместить на человека. Часто мы себя сдерживаем в чем-то: на работе не можем перечить начальству, дома — портить настроение близким. Потому люди часто ссорятся в очередях или на дороге, — пояснила КП-Новосибирск психотерапевт Инна Чудинова.

В Новосибирске драка водителей на дороге позабавила соцсети.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU