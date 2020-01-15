2020-01-15T14:23:59+03:00
Общество

«Угрожали друг другу, обзывали и материли»: девушка и мужчина чуть не подрались из-за парковки

Психотерапевт уверена, что суть конфликта кроется вовсе не в стоянке
Надежда РЫЖКИНА
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Девушка и мужчина чуть не подрались из-за парковочного крамана.Девушка и мужчина чуть не подрались из-за парковочного крамана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новосибирске на парковке у крупного торгового центра между автомобилистами разгорелся жуткий скандал. Девушка и мужчина не могли решить, кому достанется единственное свободное место на стоянке. О конфликте рассказал очевидец в соцсети.

— Две машины встали друг перед другом, один водитель — женщина, достаточно скандальная, другой — мужик средних лет, тоже скандалист. Ситуация такова, что оба не имели преимуществ, с обеих полос все запарковано. Мне кажется, будь за рулем первого авто не женщина, а мужик, началась бы серьезная драка, как за пояс UFC, до последней крови, — пишет сибиряк.

По его словам, спор водителей продлился около получаса. В ход шли маты, оскорбления и угрозы. Наконец мужчина не выдержал и уступил место своей сопернице.

Корреспондент КП-Новосибирск поинтересовалась у психотерапевта, почему люди проявляют такое упорство и агрессию, казалось бы, из-за пустяка.

— Думаю, это накопительный эффект злости, несчастья в душе, когда ты хочешь свое состояние выместить на человека. Часто мы себя сдерживаем в чем-то: на работе не можем перечить начальству, дома — портить настроение близким. Потому люди часто ссорятся в очередях или на парковке, как в этом случае. Счастливые люди все очень спокойные и доброжелательны. Счастливый человек, когда ему комфортно психически и морально, уступит. Еще это свидетельствует о невежестве и упрямстве человека — есть много факторов. К сожалению, люди не работают над собой, Проще всего повысить тон, чем объяснить человеку, в чем он не прав, уйти от конфликта и не портить человеку день, особенно после праздников, — пояснила КП-Новосибирск психотерапевт Инна Чудинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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