В Новосибирске отдали под суд владельца заброшенной высотки, где насмерть разбилась 9-летняя девочка

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:14:30+03:00

Девочка разбилась на этой стройке. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В Новосибирске завершено расследование гибели 9-летней девочки: она упала с третьего этажа недостроенного здания по улице Волховского 33а. Это случилось в мае 2019 года.

Как сообщает областная прокуратура, директор компании «Завод строительных материалов 7», в чьем ведении недостроенное здание, в скором времени предстанет перед судом.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушений правил безопасности при ведении строительных работы, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, злоумышленник не обеспечил надлежащее производство работ по консервации незавершенного строительством объекта, — сообщили в ведомстве. — Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Напомним, на заброшенную стройку проникли школьники: два мальчика и девочка. Дети сумели добраться до третьего этажа. По неосторожности 9-летняя девочка сорвалась вниз и упала, сильно ударившись о бетонное перекрытие подвала. Травмы девочки оказались смертельными, врачи не успели ее спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU