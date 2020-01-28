«В капюшоне и медицинской маске»: в Новосибирске ограбили еще одну социальную аптеку
В Калининском районе Новосибирска случилось ЧП. Утром во вторник, 28 января, мужчина ограбил аптеку, расположенную в доме №5 по улице Богдана Хмельницкого. Мужчина угрожал фармацевту чем-то похожим на пистолет. Грабитель с места преступления скрылся.
— В социальную аптеку зашел мужчина приблизительно 28 лет в медицинской маске, черной куртке с капюшоном, среднего роста и, показав предмет, похожий на пистолет, забрал из кассы 32 тысячи рублей и ушел, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт ограбления и сообщили, что на месте уже работают сотрудники полиции.
Напомним, накануне трое грабителей в Дзержинском районе также ограбили аптеку: они унесли кассовый аппарат с деньгами. Очевидцы утверждают, что мужчины были вооружены.
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ИСТОЧНИК KP.RU