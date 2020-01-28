«В капюшоне и медицинской маске»: в Новосибирске ограбили еще одну социальную аптеку

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:53:34+03:00

В Новосибирске снова ограбили аптеку. Фото: Тимур ХАНОВ

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В Калининском районе Новосибирска случилось ЧП. Утром во вторник, 28 января, мужчина ограбил аптеку, расположенную в доме №5 по улице Богдана Хмельницкого. Мужчина угрожал фармацевту чем-то похожим на пистолет. Грабитель с места преступления скрылся.

— В социальную аптеку зашел мужчина приблизительно 28 лет в медицинской маске, черной куртке с капюшоном, среднего роста и, показав предмет, похожий на пистолет, забрал из кассы 32 тысячи рублей и ушел, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт ограбления и сообщили, что на месте уже работают сотрудники полиции.

Напомним, накануне трое грабителей в Дзержинском районе также ограбили аптеку: они унесли кассовый аппарат с деньгами. Очевидцы утверждают, что мужчины были вооружены.

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ИСТОЧНИК KP.RU