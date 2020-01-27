2020-01-27T18:36:15+03:00
Происшествия

«Были в масках и с оружием»: в Новосибирске трое мужчин ограбили аптеку

Сейчас этим делом занимается полиция
Алена КУЛЕШОВА
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Грабители похитили кассовый аппарат и скрылись с места преступления.Грабители похитили кассовый аппарат и скрылись с места преступления.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Новосибирске трое мужчин ограбили аптеку в Дзержинском районе. Они похитили кассовый аппарат и скрылись с места преступления.

— Это произошло уже около восьми часов вечера в аптеке на улице Трикотажная. Трое мужчин в масках и черной одежде ворвались туда, забрали кассу и убежали в сторону улицы 25 лет Октября, — цитирует слова очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Очевидцы также уверяют, что преступники были вооружены.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт ограбления и сообщили, что на месте уже работают сотрудники полиции.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока точно неизвестна сумма, которую удалось похитить преступникам, а также были ли они вооружены.Ведутся работы по установлению личности злоумышленников и их задержания, — сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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