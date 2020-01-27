2020-01-27T16:01:25+03:00
Происшествия

Пьяный мигрант устроил дебош в букмекерской конторе в Новосибирске

Охрана передала нарушителя полиции
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Нарушителя утихомирила охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Нарушителя утихомирила охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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В пятницу и субботу ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ чаще, чем обычно вызывали для того, чтобы выпроводить хулиганов, мешавших работать, а в воскресенье – для задержания воришек.

24.01.2020г. в супермаркете на ул. Кошурникова пятеро тринадцатилетних подростков собрали с витрин в корзину несколько банок с консервами и упаковок с детским питанием, и заявили администратору, что у этих товаров, якобы, истек срок годности. Администратор вызвала охрану, поскольку видела, как мальчики повредили несколько жестяных банок, смяв их, и в целом вели себя крайне вызывающе. Прибывшие гвардейцы задержали школьников и передали полицейским.

25.01.2020г. Бойцам групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пять раз приходилось выводить с охраняемых объектов бомжей и нетрезвых посетителей, которые нарушали общественный порядок и мешали работать. Вызовы поступали из салона сотовой связи, ресторана быстрого питания, пиццерии и дважды из магазинов по продаже пива.

25.01.2020г. В букмекерской конторе на проспекте К. Маркса мужчина нерусской национальности, находившийся в нетрезвом состоянии, приставал к посетителям и всячески провоцировал драку. Позже он оказал сопротивление даже прибывшим по вызову бойцам ГБР, в связи с чем к нему были применены спецсредства – наручники. Нарушитель общественного порядка был задержан и передан сотрудникам полиции.

26.01.2020г. В супермаркете на площади К. Маркса мужчина украл бутылёк шампуня. После того, как он, не оплатив товар, прошел мимо касс на выход, гвардейцы задержали его и передали полицейским.

26.01.2020г. В супермаркете на ул. Кошурникова нетрезвый мужчина пытался украсть товары на сумму 500 руб., но бойцы ГБР задержали его. Воришка был вынужден рассчитаться за покупку. А вот у другого мужчины, который в этом же магазине хотел украсть 4 бутылки водки, денег для расчета не оказалось. Гвардейцы изъяли у него водку и вернули её в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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