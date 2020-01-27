В городе пройдет форум «Экологичный Новосибирск»

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:27:16+03:00

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8 февраля с 10.00 до 16.00 в ГПНТБ СО РАН будет проходить форум «Экологичный Новосибирск». Форум призван, предоставив информацию о том, как каждый может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации, привлечь внимание жителей Новосибирска к важности проблемы бережного отношения к окружающей среде.

Организаторами мероприятия стали организатор экодвижения «Чистый берег» Ульяна Артамонова и основатель коммуникационного агентства Easy Рroduction Анна Изотова - женщины, неравнодушные к своему городу, людям и окружающей среде. В форуме участвуют также волонтеры и экоактивисты нашего города.

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Вас ждут выступления первых лиц Новосибирска, экоактивистов, спикеров о грядущих изменениях в экологии и проблемах окружающей среды. На четырех этажах научно-технической библиотеки для участников форума установили экскурсионно-тематические модули - новый формат погружения в тему. Если вы больше не можете закрывать глаза на заваленные мусором улицы, если вы устали дышать смогом и видеть, как ежегодно под валами мусора исчезают растения, птицы, животные, если хотите сделать наш мир лучше, чище и внести свой вклад в благое дело, чтобы не было стыдно смотреть в глаза своим детям и внукам, тогда приходите всей семьей на форум «Экологичный Новосибирск».

Подробнее о мероприятии читайте здесь