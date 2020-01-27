В городе пройдет форум «Экологичный Новосибирск»

8 февраля с 10.00 до 16.00 в ГПНТБ СО РАН будет проходить форум «Экологичный Новосибирск». Форум призван, предоставив информацию о том, как каждый может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации, привлечь внимание жителей Новосибирска к важности проблемы бережного отношения к окружающей среде.

Организаторами мероприятия стали организатор экодвижения «Чистый берег» Ульяна Артамонова и основатель коммуникационного агентства Easy Рroduction Анна Изотова - женщины, неравнодушные к своему городу, людям и окружающей среде. В форуме участвуют также волонтеры и экоактивисты нашего города.

Вас ждут выступления первых лиц Новосибирска, экоактивистов, спикеров о грядущих изменениях в экологии и проблемах окружающей среды. На четырех этажах научно-технической библиотеки для участников форума установили экскурсионно-тематические модули - новый формат погружения в тему. Если вы больше не можете закрывать глаза на заваленные мусором улицы, если вы устали дышать смогом и видеть, как ежегодно под валами мусора исчезают растения, птицы, животные, если хотите сделать наш мир лучше, чище и внести свой вклад в благое дело, чтобы не было стыдно смотреть в глаза своим детям и внукам, тогда приходите всей семьей на форум «Экологичный Новосибирск».

Организаторы форума позаботились о том, чтобы мероприятие было интересным для всех возрастов - совместно с партнерами мероприятия разработали увлекательный экоквест «Свалка». Специальный бот будет помогать участникам выполнять задания и даст возможность каждому не просто почувствовать экологическую угрозу, а действительно изменить наш город к лучшему. За выполненные задания участники квеста получат бонусы, которые можно будет обменять на ценные призы.

Скучно не будет!

Хоть будут затрагиваться очень важные вопросы, вам не придется зевать или делать умный вид, что вам интересно и вы готовы слушать лекции хоть сутки. Мы - за активные действия! На территории ГПНТБ будет организовано несколько площадок:

1-й этаж

• Детская игровая зона для детей от 3 до 12 лет.

• Обмен вещами (Подарите вещам вторую жизнь и получите нечто другое взамен).

• Пункт сортировки. Причем мы принимаем не только макулатуру/стекло/пластик, но и старую технику, батарейки, кабели!

Взамен отходов, которые будут приниматься на 1-м этаже библиотеки, вы получите в подарок читательский билет с доступом во все залы! А еще - приятные призы от наших партнеров.

2-й этаж

Лаундж-холл (12+)

Важно! У нас экологическое мероприятие, одноразовой посуды вы у нас не увидите - берите свою или пользуйтесь нашими термокружками за символическую плату. Все средства за аренду будут переданы в приют для бездомных животных.

• Зона сбора на экскурсии по ГПНТБ СО РАН для всех желающих.

3-й этаж

Пространство для школьников (12+)

Каждый школьник сможет оценить экологию нашего города, поучаствовать в мастер-классах с преподавателями, а также поучаствовать в развлекательной программе.

4-й этаж (12+)

Лекторий

• Благотворительная выставка картин и последующий аукцион в поддержку приюта для бездомных животных.

• Выступления участников дискуссионной площадки на тему подачи петиции по благоустройству и созданию инфраструктуры для раздельного сбора отходов на Михайловской набережной города Новосибирска.

Форум пройдет при теплой поддержке Сибирской генерирующей компании.

Подробную программу мероприятия и локации квеста можно посмотреть на сайте http://easyproductiongroup.com/ecosib2020