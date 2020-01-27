Стала известна судьба сибирячки, таинственно пропавшей из больницы

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:35:11+03:00

С женщиной все в порядке: она сама позвонила родственникам

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Стало известно, что случилось с 37-летней потерявшейся Олесей Макасеевой: 27 января ее поиски благополучно завершились.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей! — сообщили в соцсетях поискового отряда «Маяк».

В поисковом отряде корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, что женщина сама связалась со своей семьей:

— Олеся позвонила родственникам и сообщила, где находится. Сейчас она в одной из больниц нашего города.

Напомним, 18 января утром врачи «Скорой помощи» доставили Олесю Макасееву в больницу, но пациентка вскоре оттуда ушла. В медицинской помощи на тот момент женщина не нуждалась. Больше недели о ней не было ничего известно, женщина не выходила на связь с родными. Пропавшую сибирячку искали волонтеры и полиция

ИСТОЧНИК KP.RU