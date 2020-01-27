2020-01-27T09:35:11+03:00
Общество

Стала известна судьба сибирячки, таинственно пропавшей из больницы

С женщиной все в порядке: она сама позвонила родственникам
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Сибирячка ушла из больницы по неизвестной причине. Фото: «Маяк»Сибирячка ушла из больницы по неизвестной причине. Фото: «Маяк»
Изменить размер текста:

Стало известно, что случилось с 37-летней потерявшейся Олесей Макасеевой: 27 января ее поиски благополучно завершились.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей! — сообщили в соцсетях поискового отряда «Маяк».

В поисковом отряде корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, что женщина сама связалась со своей семьей:

— Олеся позвонила родственникам и сообщила, где находится. Сейчас она в одной из больниц нашего города.

Напомним, 18 января утром врачи «Скорой помощи» доставили Олесю Макасееву в больницу, но пациентка вскоре оттуда ушла. В медицинской помощи на тот момент женщина не нуждалась. Больше недели о ней не было ничего известно, женщина не выходила на связь с родными. Пропавшую сибирячку искали волонтеры и полиция

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились первые кадры с места расстрела главы жилищного кооператива
В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива
Общественная палата, НКО и СМИ: как взаимодействовать на пользу друг другу?
Стала известна судьба сибирячки, таинственно пропавшей из больницы
«Где лучшие тусовки?»: по Новосибирской области ездит клуб на колесах
В Новосибирске введен режим ЧС
Учительница написала оценку на лбу третьеклассницы за забытый дневник
Из-за снегопадов в Новосибирской области перекрыли трассу на Кузбасс
Страшно, аж мороз по коже: сибирячка потерялась ночью на кладбище
«Жрешь из кормушки, как свинья» - блогер публично оскорбил триста человек, пострадавших от новой аферы в Новосибирске
Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в конце января
Китайский коронавирус 2020: вакцину от заразы разработают на «Векторе»
«И пусть весь мир подождет»: пенсионеры, играющие в шахматы в метро, удивили соцсети
«Оказал медвежью услугу»: сибиряк записал на регистратор аварию, которую сам и устроил
«Он любит людей, а они его предали»: брошенный кот лишился носа на морозе
Для мамы школьника, погибшего вместе с бабушкой на пожаре, собрали 300 тысяч рублей
В Новосибирске на двух женщин и ребенка упала глыба снега с крыши
Из-за коронавируса фанаты выступили против матча с китайскими хоккеистами в Новосибирске
Сибирячка добиласть в суде, чтобы вышку сотовой связи снесли ради церкви
«Он преследовал нас с лопатой»: дворник набросился на маму с ребенком за хождение по катку
Новосибирские врачи опровергли заражение китайских студентов коронавирусом
В Новосибирске двухэтажный дом сгорел на глазах хозяев
«Решил действовать напролом»: отвергнутый новосибирец попал на шоу «Последний Герой»
«Лучше взялись бы за лопату, чем снимать»: «Скорая помощь» застряла в сугробе у больницы
«Ребенок кричал от ужаса»: очевидцы рассказали о пожаре, унесшем жизнь подростка и его бабушки
За звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным охотятся судебные приставы