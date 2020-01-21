«Ее привезли на «Скорой помощи»: сибирячка таинственно пропала из больницы
Четвертые сутки волонтеры и полиция ищут пропавшую из больницы №1 сибирячку - 37-летнюю Олесю Макасееву.
- Она была доставлена в больницу врачами «Скорой помощи», но после оттуда ушла. С тех пор о ней ни чего неизвестно, - рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк». - В медицинской помощи на момент пропажи женщина не нуждалась.
Приметы исчезнувшей сибирячки такие: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, крашеные светлые волосы, подстриженные под каре, зеленые глаза.
- Она была одета в белую вязаную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные полусапожки на сплошной подошве, - продолжают в поисковом отряде «Маяк».
Всех, клму что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просят сообщить в полицию по номеру 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.
ИСТОЧНИК KP.RU