«Ее привезли на «Скорой помощи»: сибирячка таинственно пропала из больницы

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:59:49+03:00

Женщина ушла из клиники, и больше о ней ничего неизвестно

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Четвертые сутки волонтеры и полиция ищут пропавшую из больницы №1 сибирячку - 37-летнюю Олесю Макасееву.

- Она была доставлена в больницу врачами «Скорой помощи», но после оттуда ушла. С тех пор о ней ни чего неизвестно, - рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк». - В медицинской помощи на момент пропажи женщина не нуждалась.

Приметы исчезнувшей сибирячки такие: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, крашеные светлые волосы, подстриженные под каре, зеленые глаза.

- Она была одета в белую вязаную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные полусапожки на сплошной подошве, - продолжают в поисковом отряде «Маяк».

Всех, клму что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просят сообщить в полицию по номеру 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU