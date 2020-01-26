Из-за коронавируса фанаты выступили против матча с китайскими хоккеистами в Новосибирске

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:59:53+03:00

Игра команды «Куньлунь Ред Стар» с «Динамо-Рига» будет перенесена в Россию из-за вспышки инфекции

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Новосибирские фанаты хоккея недовольны вспышкой нового вируса в Китае — из-за этого игра с пекинским ХК «Куньлунь» может не состояться. Пресс-служба КХЛ сообщила о возможном переносе двух последних домашних матчей с «ЦСКА» и рижским «Динамо» в Россию из-за вспышки вируса, сообщили в КХЛ.

Как сообщила ТАСС пресс-служба ХК «Куньлунь Ред Стар», клуб рассматривает возможность провести игру с рижским «Динамо» 24 февраля в Новосибирск. Новость вызвала горячее обсуждение среди новосибирцев.

- Будем болеть за китайцев как за своих, - пишет Андрей Устьянцев.

Большинство комментаторов высказалось негативно или с осторожностью.

- Поболеем и вымрем, - написал Юрий Пищев.

- Вы календарь вообще смотрели? У «Куньлуня» весь февраль на выезде, а «Динамо-Рига» к нам прямиком из Китая должна ехать. И «Куньлунь» в зоне плей-офф так-то, умники. Так что уж лучше пусть не заезжают в Китай вообще ни те, ни другие, — уверен Алексей Ширшов.

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ИСТОЧНИК KP.RU