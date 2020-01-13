«Сибирь» разгромила китайский «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись со счета 0:3

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:45:47+03:00

Изменить размер текста: A A

оккейная команды «Сибирь» начала серию выездных матчей в Пекине игрой с китайским «Куньлунь Ред Стар». Матч закончился победой наших спортсменов со счетом 4:3.

— К середине матча новосибирцы уступали со счетом 0:3, но не переставали бороться. И еще до конца второго периода Егор Миловзоров и Микаэль Руохомаа забросили по шайбе и сделали отставание «Сибири» минимальным, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Во время третьего периода, Даниил Романцев сравнял счет, а за полторы минуты до финальной сирены Дмитрий Саюстов вывел «Сибирь» вперед!

Завтра, 14 января, соперники снова встретятся на льду «Шоуган Арены».

В комментариях под постом болельщики поздравляют команду со столь волевой победой, которая далась спортсменам большим трудом:

— Молодцы парни! Просто порвали их!

— Букмекеры такого не ожидали.

— Ребята красавцы! Теперь главное не расслабляться, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU