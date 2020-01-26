2020-01-26T14:05:11+03:00
Общество

«Пожарные не могли проехать»: двухэтажный дом сгорел на глазах хозяев

Спасатели не могли пробиться из-за сугробов
Никита МАНЬКО
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Дым от пожара был виден с другого берега.Дым от пожара был виден с другого берега.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Огонь превратил новый двухэтажный дом в пепелище в Заельцовском районе: пожар уничтожил крышу почти достроенного жилья на улице 2-я Сухарная. Дом горел по всей площади, инспекторам предстоит установить причину пожара.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, ко времени прибытия пожарных дом был полностью в огне, на месте стояли хозяева. В тот момент уже сгорели балки и крыша рухнула внутрь.

Открытый огонь был потушен около 14:31, буквально через шесть минут пожар был ликвидирован. ПК счастью, никто не пострадал, информация о причинах возгорания уточняется.

Очевидцы сообщили, что столб черного дыма был виден даже с левого берега Новосибирска. Одна из подписчиц «АСТ-54» добавила, что хозяева купили участок и сами строили там жилье четыре года. Другие люди рассказали о сложностях с проездом пожарных машин.

— Первая машина пожарных проскочила с трудом, я наблюдал. А вот четыре остальных расчета так и стояли на повороте, — рассказал Антон Болдырев.

Пожар на Сухарной Новосибирск.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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