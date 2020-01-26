«Лучше взялись бы за лопату, чем снимать»: «Скорая помощь» застряла в сугробе у больницы

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:02:23+03:00

Сильные снегопады заставили скорые застревать. ФОТО:кадры из видео в группе "У нас на Шлюзе"

Причина тому - сильный снегопад в последние три дня в Новосибирске

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Новосибирцы вынуждены были откапывать машину «Скорой помощи» прямо на террии больницы в Академгородке. Очевидцы засняли, как водитель вызволяет автомобиль у ЦКБ СО РАН на улице Пирогова.

Автор видео не стал помогать водителю, который в одиночку откапывал машину, но сообщил по телефонам оперативных служб. Спустя пять минут работы водитель сел в машину и сдал назад. Врачи отметили: обильный снегопад вызвал проблемы с застревающими во дворах авто, даже кареты «Скорой помощи» начали увязать в нечищеных дорогах.

— Каждый раз в сезон машины «Скорой помощи» застревают на дорогах частного сектора. Этой зимой у нас не было случаев отбуксовок, но в последние три дня помощь понадобилась для 15 машин. Но люди, которые чистят дороги, выбились из сил — могли бы взять лопату вместо того, чтобы снимать видео, — сообщила КП-Новосибирск главный врач станции «Скорой помощи» в Новосибирске Ирина Большакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756907" frameborder="0"></iframe> Скорая застряла у больницы Академгородка.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU