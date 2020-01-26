«Лучше взялись бы за лопату, чем снимать»: «Скорая помощь» застряла в сугробе у больницы
Новосибирцы вынуждены были откапывать машину «Скорой помощи» прямо на террии больницы в Академгородке. Очевидцы засняли, как водитель вызволяет автомобиль у ЦКБ СО РАН на улице Пирогова.
Автор видео не стал помогать водителю, который в одиночку откапывал машину, но сообщил по телефонам оперативных служб. Спустя пять минут работы водитель сел в машину и сдал назад. Врачи отметили: обильный снегопад вызвал проблемы с застревающими во дворах авто, даже кареты «Скорой помощи» начали увязать в нечищеных дорогах.
— Каждый раз в сезон машины «Скорой помощи» застревают на дорогах частного сектора. Этой зимой у нас не было случаев отбуксовок, но в последние три дня помощь понадобилась для 15 машин. Но люди, которые чистят дороги, выбились из сил — могли бы взять лопату вместо того, чтобы снимать видео, — сообщила КП-Новосибирск главный врач станции «Скорой помощи» в Новосибирске Ирина Большакова.
Скорая застряла у больницы Академгородка.Никита МАНЬКО
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ИСТОЧНИК KP.RU