2020-01-26T13:02:23+03:00
Общество

«Лучше взялись бы за лопату, чем снимать»: «Скорая помощь» застряла в сугробе у больницы

Причина тому - сильный снегопад в последние три дня в Новосибирске
Никита МАНЬКО
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Сильные снегопады заставили скорые застревать. ФОТО:кадры из видео в группе "У нас на Шлюзе"Сильные снегопады заставили скорые застревать. ФОТО:кадры из видео в группе "У нас на Шлюзе"
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Новосибирцы вынуждены были откапывать машину «Скорой помощи» прямо на террии больницы в Академгородке. Очевидцы засняли, как водитель вызволяет автомобиль у ЦКБ СО РАН на улице Пирогова.

Автор видео не стал помогать водителю, который в одиночку откапывал машину, но сообщил по телефонам оперативных служб. Спустя пять минут работы водитель сел в машину и сдал назад. Врачи отметили: обильный снегопад вызвал проблемы с застревающими во дворах авто, даже кареты «Скорой помощи» начали увязать в нечищеных дорогах.

— Каждый раз в сезон машины «Скорой помощи» застревают на дорогах частного сектора. Этой зимой у нас не было случаев отбуксовок, но в последние три дня помощь понадобилась для 15 машин. Но люди, которые чистят дороги, выбились из сил — могли бы взять лопату вместо того, чтобы снимать видео, — сообщила КП-Новосибирск главный врач станции «Скорой помощи» в Новосибирске Ирина Большакова.

Скорая застряла у больницы Академгородка.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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