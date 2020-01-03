«Возьми лопату и почисти»: сибиряки осудили мужчину, который снимал на видео застрявшую скорую
История произошла в одном из дворов Новосибирска: на улице Гоголя застряла машина скорой помощи. Очевидец снял произошедшее на видео и выложил в соцсети.
— Автомобили скорой помощи застревают во дворах Новосибирска, — написал сибиряк в группе «Инцидент Новосибирск».
На кадрах видно, что машина глубоко засела и не может самостоятельно выбраться. Ее толкают несколько мужчин с разных сторон. Но авто все равно буксует на одном месте. Очевидцы кинулись помогать попавшим в беду медикам.
Однако не все оценили такой ролик:
— Сами бы вышли с лопатами и почистили дороги . Да нет же,прилипли к диванам.
— Вышел бы толкнул лучше, чем снимать.
— Взяли каждым домом лопаты и почистили.
Машина скорой помощи застряла во дворе.
ИСТОЧНИК KP.RU