«Возьми лопату и почисти»: сибиряки осудили мужчину, который снимал на видео застрявшую скорую

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:26:04+03:00

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История произошла в одном из дворов Новосибирска: на улице Гоголя застряла машина скорой помощи. Очевидец снял произошедшее на видео и выложил в соцсети.

— Автомобили скорой помощи застревают во дворах Новосибирска, — написал сибиряк в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, что машина глубоко засела и не может самостоятельно выбраться. Ее толкают несколько мужчин с разных сторон. Но авто все равно буксует на одном месте. Очевидцы кинулись помогать попавшим в беду медикам.

Однако не все оценили такой ролик:

— Сами бы вышли с лопатами и почистили дороги . Да нет же,прилипли к диванам.

— Вышел бы толкнул лучше, чем снимать.

— Взяли каждым домом лопаты и почистили.

Машина скорой помощи застряла во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU