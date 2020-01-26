2020-01-26T13:29:37+03:00
Общество

«Решил действовать напролом»: отвергнутый новосибирец попал на шоу «Последний Герой»

Медик сам долетел до Филлипин после провала на кастинге
Никита МАНЬКО
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Роман Бамбизов сам добрался до шоу сквозь джунгли. ФОТО: кадр из видео YouTubeРоман Бамбизов сам добрался до шоу сквозь джунгли. ФОТО: кадр из видео YouTube
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https://www.nsk.kp.ru/online/news/3740817/Новосибирец Роман Бамбизов убедил взять его в шоу «Последний Герой. Зрители против звезд» на краю света. Мужчина мечтал о тропиках двадцать лет, но не прошел очный кастинг в Новосибирске. Роман решил не сдаваться и добрался до съемочной площадки сам.

Дорога до Филиппин, как рассказывал Роман, была сложной. Смельчака не остановило даже извержение вулкана Тааль. Он прилетел сразу же, как только заработали местные аэропорты.

Упорный фанат в результате появится в кадре.

- Ура, моя мечта осуществилась, я попал в проект! Как я это сделал, на каких условиях и в качестве кого — вы узнаете в эфире. Больше ничего сказать не могу, нельзя. Главное добавлю: всегда идите только вперед и ни шагу назад, — написал Роман Бамбизов на своей страничке.

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Его не взяли на проект, но он сам прилетел на Филиппины.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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