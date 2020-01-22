Новосибирец ворвался в кадр «Последнего героя» прямо во время съемок

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:31:41+03:00

Его не взяли на проект, но он сам прилетел на Филиппины

Изменить размер текста: A A

Сибиряк Роман Бамбизов самостоятельно добрался до Филиппин на съемочную площадку шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Он рассчитывал, что после этого продюсеры и участники шоу сжалятся и разрешат ему остаться на заветном острове. Так сообщает пресс-служба телеканала «ТВ-3»

О райских Филиппинах Бамбизов мечтает уже без малого двадцать лет. Чтобы попасть туда, он прошел очный кастинг в Новосибирске и опубликовал в Интернете видеопослание. Оно разошлось по сети, но все равно не приблизило его к цели. Тогда сибиряк решил действовать напролом.

— Когда я не прошел кастинг, я создал опрос в Интернете: «Достоин ли я попасть на проект?» — вспоминает Бамбизов. — И меня поддержали сотни фанатов «Последнего героя»! У меня всего тысяча подписчиков, но эта запись разошлась: сначала поддержали жители моего города Куйбышева, потом — Новосибирск и область. Публикация «всплыла» в тематических группах фанатов игры — и они все стали писать мне! Писали из разных городов, даже с Украины, сочиняли стихи в поддержку. Это придало мне сил, и я всем ответил, что поеду на остров сам и постараюсь попасть в шоу во что бы то ни стало!

Дорога до Филиппин, как рассказывает Роман, была сложной. Смельчака не остановило даже извержение вулкана Тааль. Он прилетел сразу же, как только заработали местные аэропорты. Какое решение в адрес Романа примут организаторы шоу, станет известно в феврале, когда на ТВ-3 выйдет «Последний герой. Зрители против звезд».

Новосибирец ворвался в кадр Последнего героя прямо во время съёмок.

ИСТОЧНИК KP.RU