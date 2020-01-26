«Ребенок кричал от ужаса»: очевидцы рассказали о пожаре, унесшем жизнь подростка и его бабушки

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:17:45+03:00

Во время ЧП людям пришлось прыгать с балкона

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Очевидцы рассказали КП-Новосибирск о страшном пожаре, в котором погибли 16-летний подросток и его бабушка. Напомним, пламя вспыхнуло в пятиэтажке на улице Выборной из-за загоревшегося принтера.

- Зрелище жуткое: квартира горела на третьем этаже, а с четвертого этажа прыгали люди с балкона. На четвертом этаже кричала от ужаса девочка, которая готовилась спрыгнуть вниз: этот ребёнок у меня из головы не выходит, - вспоминает сибирячка Галина.

Сибиряки уверяют: пожарные и врачи «Скорой помощи» приехали быстро, но внутри дворовые проезды были все заставлены автомобилями.

- Даже пожарные машины не могли повернуть к подъезду, стояли одна за другой. Раскатывали рукава не только пожарные, подошедшие люди помогали, - уверяет Галина. - И насчёт полусфер. До их установки ходили, собирали подписи. Я наотрез отказалась, ещё тогда сказала, что ни «Скорая помощь», ни пожарная не проедут. При этом я тоже не особо счастлива, что машины со всей дури, порой, едут перед домом, хотя в любой момент может выйти человек. И так, практически, перегорожены все внутри дворовые проезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU