2020-01-24T11:30:04+03:00
Общество

«Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда»: мама показала записку с последними минутами жизни ее дочери

В момент припадка эпилепсии девочку не смогли спасти, в больнице не было реанимации
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мама оплакивает умершую дочку, и винит себя за то, что привезла в больницу без реанимации.Мама оплакивает умершую дочку, и винит себя за то, что привезла в больницу без реанимации.
Изменить размер текста:

В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла семилетняя девочка. В отделении не оказалось реанимации. По мнению мамы, именно это могло стать причиной трагедии. Реанимобиль не успел доехать, чтобы отвезти девочку в другое медицинское учреждение.

После похорон дочки, мама винит не только больницу в смерти ребенка, но и себя.

— Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда! Я не могу спать и есть. Не могу ничего. Думаю, что я виновата, — написала женщина в соцсети.

Сибирячка опубликовала записку с последними минутами жизни дочки. Во время последнего приступа эпилепсии соседка по палате фиксировал поминутно все, что происходило в этот момент.

— 04.20 — приступ, 04.24 — пришла медсестра, 04.28 — пошла за врачом, 04.38 — перестала дышать, 04.40 — понесли за кислородом, 04.44 — не дышала, 04.54 — не дышит, 05.08 — приехала «скорая», — написала она клочке бумаги.

Как сообщил минздрав, врачи делали все, что могли. Сразу же начали реанимировать ребенка. Одновременно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Но девочка умерла до приезда реанимобиля. Своей реанимации в больнице нет. Пока ее только запроектировали.

СК по Новосибирской области проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я кричала: «Сделайте что-нибудь, вы же врач!»: мама девочки с редким диагнозом рассказала, как умирал ее ребенок.

Сибирячка не знает, кого винить в отсутствии реанимации в больнице. Убитой горем маме до сих пор не отдали больничную карту дочери. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не на что жить»: мать шестерых детей обсчитала кассиров на десять тысяч
Им теперь негде жить: многодетный отец спас трёх дочек из горящего дома
Полгода лечили от пневмонии: cибирячка отсудила 100 тысяч рублей за смерть школьницы от рака
Шесть станций метро хотят построить в Новосибирске к 2030 году: публикуем схему
«Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда»: мама показала записку с последними минутами жизни ее дочери
Подарки всем! Каждый, кто купит газету «Комсомольская правда», получит пакетик с семенами
Под Новосибирском в жутком ДТП с минивэном погибла женщина
«Он полночи буянил»: новосибирец устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире
В Новосибирске осудили военнослужащего, который подделывал проездные
«Разбили авто, ограбили магазин»: школьники с битами устроили погром в Новосибирске
В пригороде Новосибирска мама с малышом погибли в страшном пожаре
«Может наступить депрессия, бессонница и запор»: водитель автобуса вез из Казахстана запрещенные таблетки для похудения
«Ваша — сломана, на помойку ее!»: в Новосибирске мошенник втридорога продал бабушке электроплиту
«Простите, безвыходное положение»: сибирячка бросила котенка на морозе с прощальной запиской
«Плакал, устал терпеть боли»: мальчик, умирающий от рака, госпитализирован в клинику Санкт-Петербурга
Либо всем, либо никому: прокуратура запретила биомороженое в детском саду
«Может, это жемчуг?»: сибиряк купил форель с галькой внутри
Американка два года искала в России родную мать, правда оказалась ужасной
Как назвать мамонта? Новосибирцы выбирают имя «жениху» Матильды
В МЧС новосибирцам посоветовали отказаться от поездок на Алтай из-за метели
Анатолий Локоть: прямые выборы мэров городов-миллионников нужно закрепить в Конституции
«Пытался увезти девочку на машине!»: сибиряки пересылают друг другу сообщение о нападении на третьеклассницу
Новосибирец на иномарке сбил школьника: ребенка доставили в больницу
Под Новосибирском пассажирский автобус протаранил внедорожник
«Почему они молчат»: новосибирские пассажиры шокировали блогера из Казахстана
Родители объявили в розыск сына-первоклассника, который задержался в школе
«Фура добавилась позже»: два грузовика перекрыли дорогу в Новосибирске
«Один душ на 60 комнат»: кипяток затопил ветхое общежитие под Новосибирском