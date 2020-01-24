«Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда»: мама показала записку с последними минутами жизни ее дочери

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:30:04+03:00

Мама оплакивает умершую дочку, и винит себя за то, что привезла в больницу без реанимации.

В момент припадка эпилепсии девочку не смогли спасти, в больнице не было реанимации

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В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла семилетняя девочка. В отделении не оказалось реанимации. По мнению мамы, именно это могло стать причиной трагедии. Реанимобиль не успел доехать, чтобы отвезти девочку в другое медицинское учреждение.

После похорон дочки, мама винит не только больницу в смерти ребенка, но и себя.

— Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда! Я не могу спать и есть. Не могу ничего. Думаю, что я виновата, — написала женщина в соцсети.

Сибирячка опубликовала записку с последними минутами жизни дочки. Во время последнего приступа эпилепсии соседка по палате фиксировал поминутно все, что происходило в этот момент.

— 04.20 — приступ, 04.24 — пришла медсестра, 04.28 — пошла за врачом, 04.38 — перестала дышать, 04.40 — понесли за кислородом, 04.44 — не дышала, 04.54 — не дышит, 05.08 — приехала «скорая», — написала она клочке бумаги.

Как сообщил минздрав, врачи делали все, что могли. Сразу же начали реанимировать ребенка. Одновременно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Но девочка умерла до приезда реанимобиля. Своей реанимации в больнице нет. Пока ее только запроектировали.

СК по Новосибирской области проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU